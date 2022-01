Bryan Arámbulo anuncia un feat con Norlam, exintegrante de Los 4 de Cuba

Bryan Arámbulo realizará duetos con artistas nacionales e internacionales. Primero grabará con el cantautor cubano Norlam Vila.

Bryan Arámbulo realizará duetos con artistas internacionales. Foto: Instagram

Bryan Arámbulo sigue enfocado en la música. Tal como lo anunció en una de sus últimas entrevistas, se encuentra trabajando en lo que será su nueva producción musical que lanzará en febrero con temas inéditos y haciendo dúos con cantantes nacionales e internacionales. En su exitoso concierto realizado en el populoso distrito de Independencia el último fin de semana, Bryan Arámbulo anunció que una de las figuras extranjeras que lo acompañarán con un feat en su nuevo álbum musical, con el que espera iniciar su primer paso hacia la internacionalización, es nada más y nada menos que el cantautor cubano Norlam Vila, exvocalista de la reconocida agrupación internacional Los 4 de Cuba. “Estoy trabajando al cien por ciento, sin dejar de lado la agenda de presentaciones, para que este disco sea de calidad. Me siento encantado por que una figura musical como Norlam haya aceptado hacer un tema conmigo. En los próximos días estaremos entrando al estudio de grabación”, indicó el cantante de cumbia. PUEDES VER: Bryan Arámbulo cuenta su experiencia con escultura de huaco erótico de Moche: “Me encantó” Arámbulo, quien sorprendió a sus fans con su rinoplastia, adelantó que este disco será grabado al mismo estilo de las figuras internacionales en una sesión live que estará dirigida por un conocido director de cine y televisión. “Todavía no podemos adelantar mucho, pero quiero decirle a todo mi público que este 2022 nadie nos para. No hacemos caso a las críticas y respondemos con nuestro trabajo”, comentó el intérprete del nuevo hit de cumbia “Qué bello”.

