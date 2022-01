Britney Spears revela más restricciones a las que estuvo sometida durante su tutela

La cantante Britney Spears sigue revelando las condiciones desastrosas que vivió durante la tutela a la que fue sometida durante 13 años. En esta oportunidad, la intérprete de “Stronger” puso en pausa su discusión virtual con su hermana Jamie Lynn y habló sobre aquello que no estaba autorizada a hacer años atrás.

¿Qué fue lo último que dijo la cantante?

El pasado martes 25 de enero, Britney Spears aprovechó para compartir un divertido momento con sus seguidores en Instagram. Al parecer, el traje de baño que se compró le hacía recordar a los atuendos que usaba en los escenarios.

Además, en el texto descriptivo del video comentó que este tipo de trajes pegados hacían que sus bailes y movimientos sean bastante incómodos.

La artista aprovechó la publicación para revelar más detalles sobre las reglas que obedeció durante su gira por Las Vegas, cuando todavía estaba bajo la tutela.

“La gente no sabe esto, pero cuando hice Las Vegas nunca me permitieron ir al spa. No querían que tomara café o té, así que mis amigos de la casa aparecían yendo a los spas bebiendo champán. No es mentira, yo era la que seguía trabajando y entreteniéndolos en la noche”, escribió Britney.

La cantante continuó: “Así que en este hermoso día aquí en Maui estoy aquí para recordarles a todos que ser tratados como un individuo igual no requiere mucho... ¡solo RESPETO!”.

Antes de terminar su mensaje, aclaró que en su residencia en Las Vegas solo pudo salir a divertirse (fuera del horario laboral) en dos oportunidades.

Britney Spears explotó contra Jamie Lynn: “Pequeña mocosa egoísta”

Días antes, Britney Spears volvió a expresarse sobre Jamie Lynn en su Instagram. Asimismo, incluyó en el mensaje a su madre, Lynne Spears.

“¡Pequeña mocosa egoísta! ¡Diciendo lo raro y tonto que fue haberle comprado una casa a mamá! Estaba tan orgullosa y le dijiste a la chica de la entrevista que era simplemente raro”, escribió.

La cantante también explicó qué es lo que pasó entre su madre y su padre. Incluso reveló que su progenitora tuvo un fuerte episodio de depresión después de que la separación se hizo oficial.

Para finalizar, la cantante le dijo a su hermana que su falta de empatía la afectó mucho y que mantuviera su distancia.

“¡Tú me dejaste fuera cuando más te necesitaba!” Escribir en tu libro diciendo que ya no era como tu mamá… No, me lastimaste”, señaló.