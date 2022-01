Bad Bunny en Perú 2022: ¿podrá ampliarse el aforo del esperado concierto?

Las entradas para el esperado evento de Bad Bunny en Lima, Perú, estarán a la venta desde el 28 de enero.

El próximo 13 de noviembre Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Foto: Instagram/Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny está cada vez más cerca. Fanáticos del artista puertorriqueño esperan con ansias que llegue la venta de entradas el próximo 28 de enero. “Nunca un artista urbano había llegado tan alto”, dijo el dueño de la empresa encargada del evento. Declaró sobre la posibilidad de que el aforo cambie, dependiendo de las medidas que designe el Ejecutivo para combatir la COVID-19 para la fecha. Bad Bunny en Lima, Perú El diario Ojo conversó con César Ramos, dueño de Masterlive, empresa encargada de la producción del concierto en Lima. En la entrevista, Ramos contó detalles del evento, entre los cuales habló del aforo. “Vamos a vender 36.000 entradas” , precisó el empresario, agregando que este no es el total de personas que entran en el Estadio Nacional. Los asistentes al concierto estarán en el campo del local y las tribunas. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú 2022: ¿dónde comprar las entradas y qué precio tienen? “Vamos a esperar un poco más para ver si nos animamos a vender el aforo completo del estadio. En realidad, queremos ser un poco más prudentes en este caso. Depende de las autoridades, lo que vayan decretando de aquí hasta noviembre” , explicó. “Faltan nueve meses, entonces es un poco incierto, pero preferimos que se haga oficial el anuncio de que podemos vender todas las entradas del Estadio Nacional para recién hacerlo”, concluyó. Bad Bunny llegará a Lima el 13 de noviembre de 2022. Foto: Instagram ¿Cómo adquirir entradas para el concierto de Bad Bunny? Los boletos para poder ver al ídolo de la música urbana comenzarán a venderse el viernes 28 de enero. La plataforma Teleticket es la encargada de la comisión, con una preventa para clientes de Interbank que se extenderá hasta el sábado 29. Entonces, las entradas tendrán un 15% de descuento. PUEDES VER: Bad Bunny en Lima: ¿qué temas necesitas conocer, además de “Yonaguni”, para asistir al concierto? La venta se hará de manera virtual, por página web. Iniciará a las 9.00 a.m. Para estar en primera fila, sigue los siguientes pasos: Ingresa a la página web de Teleticket

Elige la imagen del show de Bad Bunny: World’s hottest tour

Selecciona la zona para la que comprarás el boleto

Realiza el pago virtual

Confirma el pago y recibirás la entrada en formato digital. Precio y zonas del concierto de Bad Bunny. Foto: Teleticket

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa