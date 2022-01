Andrés Hurtado a Gisela Valcárcel por su cumpleaños: “El amor y el cariño perduran para siempre”

Luego de que el presentador escribiera el mensaje cumpleañero a Gisela Valcárcel, los cibernautas recordaron los años que lleva en la televisión la popular ‘Señito’.

Andrés Hurtado recordó que desde hace un buen tiempo no visita a Gisela Valcárcel. Foto: composición Andrés Hurtado, Gisela Valcárcel/Instagram.

Gisela Valcárcel festeja un año más de vida este miércoles 26 de enero. Por tal motivo, varias figuras del espectáculo han dedicado unos minutos para saludar a la popular ‘Señito’. En esta ocasión, el conductor Andrés Hurtado envió un sentido mensaje a la progenitora de Ethel Pozo a través de las redes sociales. El presentador aclaró en su mensaje que no ve a la figura de América Televisión desde hace mucho tiempo. “Amiga bella, Gisela Valcárcel, no nos vemos; pero en lo profundo de mi corazón, el amor y el cariño perduran para siempre. Pásala lindo” , escribió en su cuenta oficial de Instagram. La publicación del empresario estuvo acompañada de una fotografía en la que se le puede ver abrazando a Gisela Valcárcel, al parecer fue parte de un paso de baile realizado en el set de uno de sus programas. Además, los seguidores del conductor también extendieron sus saludos y recordaron los años que lleva la rubia en la televisión peruana. Andrés Hurtado recuerda a Gisela Valcárcel en el día de su cumpleaños. Foto: Andrés Hurtado/Instagram. PUEDES VER: Gisela Valcárcel es captada saliendo con su expareja, el periodista Bruno Cavassa Conductor aconsejó a su hija de congelar sus óvulos El pasado 22 de enero, el presentador de televisión declaró en su programa que había aconsejado a su hija Gennesis Hurtado que congele sus óvulos, y envió un fuerte mensaje a las mujeres sobre la decisión de ser madres desechando ideas románticas. “Los hijos son tuyos, los hombres se van a largar. En dos años se van a ir. Ya los tiempos cambiaron. Mujeres, preocúpense por ustedes. A Gennesis, que tiene 21 años, le he dicho que congele sus óvulos ahorita, para cuando ella decida tener sus hijos. Ella... porque el hombre se va a ir”, refirió. Andrés Hurtado emocionado con regalo que le dio su productor No pudo evitar compartir con sus seguidores de Instagram el regalo de cumpleaños que le hizo su productor. Andrés Hurtado reveló que fue sorprendido con un supuesto bitcoin, el cual le fue entregado por el gerente de operaciones de Panamericana Televisión. “Me jefe maravilloso, Ricardo Gamarra, me sorprendió por mi cumpleaños con un regalo que es oro puro: mi primer bitcoin (supuesto), valorizado actualmente en 44.000 dólares. Gracias, jefe precioso, por este regalo que es en realidad el futuro de la economía mundial”.

