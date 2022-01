Jesús Alzamora revela que actriz de Al fondo hay sitio hizo llorar a su compañera

En la última edición de su programa La lengua, el actor Jesús Alzamora sorprendió a sus seguidores al revelar que fue testigo de un mal trato de una famosa actriz peruana Al fondo hay sitio hacia su compañera en plena grabación.

En conversación con el comediante Jorge Luna, de Hablando huevadas, el entrevistador recordó dicho episodio en su programa, debido a que la famosa actriz hizo retuit a la acusación que hizo el periodista Eloy Marchán contra Alzamora y su esposa, María Paz González-Vigil, quienes supuestamente realizaron publicidad a una empresa que está en contra de la vacunación contra la COVID-19.

“A una compañera mía de Al fondo hay sitio —no voy a decir quién es, no es Madgyel Ugaz (Teresita)— la he visto retuiteando. He visto que esa persona la pega de ‘la defensora de la gente’, pero yo la he visto haciendo llorar, en una escena donde estaba yo, a una actriz joven porque no decía su letra (su libreto). Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar”, recordó Jesús Alzamora en su programa del último 24 de enero.

“Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije: ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’”, añadió Jesús Alzamora, quien encarnó al mago ‘Gustavo Adolfo’ en la teleserie de América Televisión.

Alzamora recalcó que esa actriz se hace pasar en redes sociales como una defensora de los que más necesitan. “Pero la ves en las redes ‘la paladina de la justicia’, le falta la capa, pero por dentro… ¿Por qué la gente está tan cargada de odio?”, señaló en Youtube.

Jesús Alzamora se defiende

El actor aprovechó su entrevista con Jorge Luna para responder a Eloy Marchán luego de que este pidiera a Indecopi que investigue a Jesús Alzamora y a su esposa por promocionar por Instagram a Biotek, una empresa que está en contra de las vacunas y dice tener “una máquina que regenera las células dañadas por el COVID-19″.

El exconductor de Yo soy aseguró que él sabe manejar los cuestionamientos, pero María Paz Gonzales-Vigil no. “Me dolió mucho ver a mi esposa llorando en la cama”, manifestó. Luego criticó al periodista por no haberlo llamado y contrastado información.