Shirley Cherres se encuentra con oxígeno tras contraer la COVID-19: “Me falta el aire”

Otro personaje de la farándula local se vio afectado por la COVID-19. Esta vez fue la exporrista Shirley Cherres, quien se encuentra delicada de salud tras contagiarse y tener problemas con la oxigenación, debido a que sufre de asma desde su infancia.

Así lo dio a conocer en una entrevista para Trome, donde contó cómo está pasando estos momentos. “Llevo seis días desde que di positivo y se me ha complicado porque tengo asma desde niña. Me falta el aire y tengo que estar con oxígeno en las noches porque baja mi saturación”, dijo en un primer momento.

Asimismo, agregó que, a pesar de encontrarse delicada, cuenta con el apoyo necesario. “Toda esta situación me pone muy nerviosa, mi dormitorio parece una clínica, pero gracias a Dios que tengo un médico y una enfermera que están cuidándome mucho”, precisó Shirley Cherres.

Shirley Cherres asegura que no hay que subestimar a la nueva variante

La figura pública expresó que es la primera vez que se contagia y, a pesar de tener las dosis completas de la vacuna, recalcó que cada organismo responde diferente y por ello es importante no dejar de cuidarse.

Shirley Cherres pide a la población que no baje la guardia ante la COVID-19. Foto: difusión

“Muchas personas dicen que la nueva variante es leve y es totalmente falso porque todos los organismos no son iguales. Yo tengo dos dosis de la vacuna, me cuidaba muchísimo, pero creo que me contagié al ir a comprar mis máquinas para mi spa. Les recomiendo a las personas que se cuiden mucho y no pierdan la fe” , prosiguió.

Shirley Cherres orgullosa de su etapa académica

En septiembre del año pasado, Shirley Cherres mostró en sus redes sociales sus altas calificaciones en la carrera de Gestión Pública. Dijo estar “muy orgullosa” porque sus esfuerzos siguen dando frutos.

Shirley Cherres aseguró que suele obtener altas calificaciones en sus estudios de Gestión Pública. Foto: Shirley Cherres / Instagram

“Como muchos saben, estoy estudiando Gestión Pública, hoy me toco dar mi examen y lo comparto porque estoy muy feliz. En mis tres primeros exámenes saque 19, 18, 19 y hoy ya me tocaba un 20″, escribió.