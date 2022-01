Roger del Águila revela por qué aceptó conducir Esto es Habacilar: “El público siempre me ha querido”

Esto es Habacilar tuvo como conductor a Roger del Águila, quien regresó a la televisión después de muchos años de ausencia. El presentador brindó una entrevista en la que reveló por qué aceptó conducir el programa de América TV y cómo fue que la productora Mariana Ramírez del Villar lo convenció para volver a la pantalla chica.

Comenzó hablando sobre su nueva vida tras dejar la televisión en 2013, cuando fue conductor de Dos sapos y una reina. Viajó por el mundo y estudió para convertirse en terapista holístico. Ahora, se dedica a los temas espirituales.

“Estuve viajando, me fui por Colombia dando vueltas por ahí. Ahora hago terapias de sanación, equilibrios de chakras, limpiezas, una parte diferente, pero tiene que ver con la comunicación también”, expresó el animador.

PUEDES VER Raúl Romero se pronuncia tras el estreno de Esto es Habacilar

¿Qué le dijeron para que sea conductor de Esto es Habacilar?

Roger del Águila contó que la productora de Esto es Habacilar lo convenció al decirle que estamos en pandemia y muchos quieren divertirse en sus casas.

“ Mucha gente pensaba que estaba loco. Incluso, Mariana cuando me llamó, me preguntó si estaba bien o loco. Simplemente conversamos y yo feliz. Es un momento muy importante porque la gente está estresada en sus casas, no salen o están tristes por las pérdidas que hay en la pandemia. Entonces, por ahí me agarró. Me dijo ‘sabemos de tu corazoncito, vamos a regalar dinero’. ‘Perfecto, voy’, le dije”, contó.

Siente el cariño del público

Continúa siendo reconocido en las calles y recibiendo el cariño de sus seguidores, quienes le recuerdan “El baile del chivito”. “El público siempre me ha querido, por todos lados me dicen ‘Chivito’, en el banco, en la iglesia“, sostuvo el conductor.

“Me ha encantado, gracias por la oportunidad, gracias a Mariana y a todos ustedes”, finalizó.