Roger del Águila confiesa de qué modelo de Habacilar estuvo enamorado

El regreso del renovado formato de Habacilar ha causado la alegría de miles de personas, tanto así que el primer programa arrancó con picos de 23 puntos de rating. Es por ello que los conductores Johanna San Miguel y Roger del Águila se presentaron en Estas en todas para contar todos los detalles. A su paso, Roger reveló qué modelo le gustaba.

La respuesta del presentador de Esto es Habacilar sorprendió a propios y extraños. Aunque al inicio dudó mucho en decirlo, ante la insistencia de todos los conductores de En boca de todos, terminó por decir el nombre y apellido de la modelo.

¿Quién fue la misteriosa modelo?

“Sí me gustaba, todos sabían cómo me gustaba, fue una de las primeras ‘novelas’ (del programa) (...) La única modelo que en Habacilar a mí me gustó, estaba enamorado, pero nunca se dio; nunca llegó a (concretarse). Ella era una mujer muy linda. Se llama Georgia Pomar” , contó.

“A mí a veces me agarran de inocente. Yo me enamoro fácilmente y en ocasiones me engañan, pero todo bien. Muy linda, muy linda”, añadió el presentador.

Además, ante la confesión de Roger del Águila, Ricardo Rondón aseguró que la joven de quien Roger se enamoró fue en su época candidata al concurso Miss Hawaiian Tropic. “Ella es una morocha bella y altiva. Ahora es instructora y personal trainer”, detalló.

¿Quién es Georgia Pomar?

Georgia Pomar fue modelo de Habacilar en los 2000, programa donde estaba como conductor Raúl Romero. Ella también fue cantante, junto a Leslie Shaw, en la agrupación Las Chicas Glow. A través de sus redes sociales, comparte con sus seguidores la vida saludable que lleva.

“No me gusta salir mucho a una discoteca, soy bastante hogareña. Me atrae más la idea de ir a un lugar para comer rico o ver películas en casa”, contó a Perú21 en una entrevista en 2011.