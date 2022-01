Karla Tarazona critica a Leonard León por gastar en abogados y no pagar pensión de alimentos

Karla Tarazona no se calla nada y arremete contra el padre de sus hijos, Leonard León, por gastar innecesariamente en defensa legal para denunciarla junto con Mariella Zanetti por difamación. Las acusaciones se dan porque la locutora radial considera que ese dinero en abogados puede ir destinado a pagar los más 50.000 soles que debe por manutención a sus dos pequeños.

En ese sentido, señaló: “Se llegará hasta el final, siempre demostrando la verdad como hasta el día de hoy. Si desea gastar su plata en abogados, pues que lo haga, pero debería pagar los más de 50.000 soles que debe”. Asimismo, comentó sobre la confianza que tiene su exesposo en la Justicia peruana para presentar sus demandas: “Qué bueno, que siga confiando, porque hasta el día de hoy no le dan la razón, así que con gusto me voy hasta el final”.

En referencia a las amenazas que está sufriendo Leonard León, Karla Tarazona manifestó: “Gracias a Dios que mis hijos están protegidos y bien cuidados. Son los únicos que me importan. Los demás que solucionen sus problemas, porque no existen en mi vida y no es mi lío”. Asimismo, aseguró: “Las personas que me conocen saben cómo cuido a mis hijos; además, jamás he tenido amigos de dudosa reputación ni amistades raras. Siempre he cuidado mi círculo más cercano”.

Rafael Fernández paseó en helicóptero al último hijo de Karla Tarazona

El empresario Rafael Fernández sorprendió a todos al sobrevolar una parte de la ciudad de Lima, pero no lo hizo solo, sino que estuvo acompañado por el último hijo de su esposa, Karla Tarazona.

Esta no es la primera vez que la pareja de la locutora radial muestra lo bien que se lleva con los hijos de su compañera de vida debido al gran amor que se profesan. La noticia se supo luego de que él mismo colgara los videos en sus redes sociales.

Leonard León no piensa que Karla Tarazona le haya cerrado sus redes sociales

El cantante Leonard León denunció públicamente que estaba siendo víctima de extorcionadores, quienes le estaban pidiendo un monto elevado para que no le hagan nada a él ni a su familia más cercana.

El artista estuvo muy indignado y contó también que le hackearon sus redes sociales, pero descartó la posibilidad de que la responsable de estos hechos sean la madre de sus hijos, Karla Tarazona.