¿Qué fue de la vida de Israel Dreyfus tras irse de Esto es guerra?

Israel Dreyfus forma parte, junto a Nicola Porcella, Mario Hart, Mario Irivarren y Yaco Eskenazi, de la generación original de chicos reality que llegaron a la televisión hace más de una década. En su caso, permaneció desde el inicio hasta el final en Combate, programa que dejó de transmitirse en 2018. Al año siguiente, en abril de 2019, sorprendió al ser presentado como el nuevo jale de EEG.

“Nadie se esperaba que Combate se termine, pero jamás me cerré a la posibilidad de estar en otro reality”, declaró en ese momento.

No obstante, su paso por el reality de competencia de América TV no resultó duradero y casi seis meses después fue eliminado tras perder frente a Mario Irivarren.

“Una eliminación atípica, nunca se ha dado. Para mí no es tan chocante porque soy nuevo, todo el tiempo he estado a la expectativa, preparándome psicológicamente”, dijo.

¿Qué pasó con Israel Dreyfus tras dejar EEG?

El 2020 fue un ‘año negro’ a causa del coronavirus (COVID-19). Israel Dreyfus, al igual que miles de personas, vieron sus prósperos emprendimientos hacerse agua, según contó en una entrevista que brindó a La República, en agosto de ese año.

“En el tema laboral, tres de mis negocios que estaban yendo bien dejaron de operar. Tenía una escuela de skate, un restaurante en Máncora y una empresa de cámaras de seguridad con un socio; eso lo disolvimos porque se fue a la quiebra. Tuve que reinventarme y seguir más activo con mi marca de ropa (Darkstar)”, declaró.

Israel Dreyfus asegura que gracias a Esto es guerra y combate ha crecido como persona y profesional

Israel Dreyfus en La ruta del amor

Por aquellos días, el ex chico reality sorprendió al reaparecer en televisión como protagonista del segmento La cita soñada del programa La ruta del amor al lado de Karina Rivera.

¿Israel Dreyfus en EEG: el origen?

Como parte de las entrevistas que brindó para promocionar La ruta del amor -programa que duró de julio a setiembre-, Israel Dreyfus declaró al diario Expreso que no descartaba la idea de volver a un reality de competencia. “Todavía tengo el físico y siempre en todo lugar que he ido me han tratado bien”, afirmó.

La oportunidad llegó en marzo de 2021, cuando Hugo García lo convocó para representar al país en el versus EEG Perú contra Guerreros Puerto Rico. Luego, su nombre figuró entre los posibles chicos que serían parte de la temporada EEG: el origen, algo que finalmente no sucedió.

Instantánea de Hugo García con Nicola e Israel. Foto: Hugo García/Instagram

Arroz con mango junto a ‘Metiche’

Israel Dreyfus cerró el 2021 como conductor del programa Arroz con mango junto a Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, a través de la señal digital de Conecta TV Perú. Sin embargo, la idea de volver a ser un chico reality sigue aún presente.