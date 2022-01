Rossana Fernández Maldonado confirma que tiene COVID-19: “Mi cuerpo pide descanso”

Rossana Fernández Maldonado se suma a la lista de celebridades locales e internacionales que han contraído coronavirus, según informó a través de sus historias de Instagram, publicadas el lunes 24 de enero.

“Pues… tengo COVID-19″ , escribió la artista, quien semanas atrás lanzó el videoclip de “Que suerte que somos diferentes”, tema de su primer disco infantil Cuando me hiciste mamá, lanzado en 2021.

24.1.2022 | Historia de Rossana Fernández Maldonado. Foto: captura Rossana Fernández Maldonado/Instagram

Rossana Fernández Maldonado: “Mi cuerpo pide descanso”

En sus historias de Instagram, ahora desaparecidas, Rossana Fernández Maldonado se mostró confiada y agradecida de estar inmunizada.

“Felizmente, estoy vacunada y espero que los síntomas sean leves” , expresó la recordada protagonista de las telenovelas La mujer en el espejo (2004) y Un amor indomable (2007).

Asimismo, a pesar de la situación continuó con sus clases virtuales. El martes 25, publicó un par de fotografías en las que indicaba que amaneció sintiéndose mejor, pero la enfermedad la obligó a guardar cama.

“Me cansé y me volví a acostar. Es que me cuesta no hacer cosas, pero mi cuerpo pide descanso” , afirmó.

25.1.2022 | Historia de Rossana Fernández Maldonado. Foto: captura Rossana Fernández Maldonado/Instagram

Rossana Fernández Maldonado estrenará programa en Willax

Mientras aguarda su recuperación, la actriz y cantante de 44 años se encuentra próxima a desempeñar la faceta de conductora de un programa familiar y de ayuda social junto a Gian Piero Díaz, a través de la señal de Willax, según se confirmó en un teaser lanzado a inicios de enero.