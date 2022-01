El día que Gloria Trevi lloró en programa en vivo al escuchar cantar a Alejandro Sanz

A pesar de que ya han pasado casi seis años, los fanáticos de las baladas en español no olvidan el emotivo momento protagonizado por Gloria Trevi y Alejandro Sanz en La voz México. Conoce cuál fue el motivo por el que la intérprete de “Pelo suelto” se mostró afectada por la interpretación de su colega.

¿Qué pasó entre Gloria Trevi y Alejandro Sanz?

En mayo del 2016, el show La voz México era uno de los más exitosos entre el público. Entre los jueces que recibían a los nuevos talentos se encontraban el reguetonero J Balvin, los integrantes del grupo Tigres del Norte, Alejandro Sanz y Gloria Trevi.

Durante la tercera noche de audiciones, luego de que un participante se acercara al escenario, el artista español se animó a cantar un fragmento de su famoso tema “Corazón partío”.

“Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún por qué. Y ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partío?”, fueron las líneas que llegaron directamente al corazón de la cantante mexicana.

En ese momento, Trevi fue en búsqueda del apoyo de su amigo y compañero J Balvin. Segundos después de que el colombiano se mostrara cariñoso con su colega, Sanz terminó su interpretación. En este momento, la mexicana ya se mostraba totalmente afectada.

Si bien todos los jueces fueron a aplaudir y felicitar al baladista por el pequeño show, Trevi no paraba de llorar. Luego del abrazo grupal, la cantante se sentó en su puesto. Sin embargo, las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos.

Al ver que su compañera no dejaba de llorar, Sanz se acercó a ella y la abrazó. La intérprete de “Todos me miran” se disculpó en todo momento por su emotiva reacción. El español le comentó que no se preocupara e insistió en consolarla.

¿Por qué Gloria Trevi habría reaccionado de esa forma?

Según los fanáticos de Gloria Trevi que vieron el momento en televisión, y posteriormente en Youtube, la artista habría llorado por el significado íntimo que tiene este tema para su vida personal.

De acuerdo a lo dicho por sus seguidores, esta canción le traía recuerdos de su fallecida hija Ana Dalay, ya que esta era la melodía que interpretaba para arrullarla. Cabe señalar que la cantante no se manifestó al respecto ni desmintió ninguna teoría.