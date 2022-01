Dua Lipa dice que prefiere mantener sus relaciones en privado desde ahora

Todo indica que Dua Lipa está en otra etapa de su vida. La intérprete de “Pretty please” concedió una entrevista exclusiva y la aprovechó para revelar cuál es su nuevo punto de vista sobre lo que se dice de ella con respecto a sus relaciones íntimas. Además, la artista sorprendió a sus fanáticos al decir que no le importa lo que se diga de ella, pues el público no sabe qué ocurre en su vida privada.

¿Qué dijo Dua Lipa sobre cómo manejará sus relaciones amorosas en adelante?

La cantante Dua Lipa vuelve a mostrarse públicamente después de los fuertes rumores sobre su separación de Anwar Hadid, hermano menor de las modelos Bella y Gigi.

En una reciente entrevista para el portal WSJ. Magazine, la cantante habló sobre su carrera musical, un nuevo podcast que está por lanzar y sobre la privacidad que quiere mantener.

Dua Lipa es la protagonista de la revista WSJ en la edición de Enero 2022. Foto: Twitter Dua Lipa

Si bien no hizo referencia ni confirmó el haber terminado su relación con Hadid, la también modelo se mostró bastante segura al afirmar que prefiere no revelar los detalles de su vida personal.

“Algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo es lo poco que la gente realmente sabe. He hecho las paces con el hecho de que las personas pueden pensar lo que quieren pensar, pero nadie realmente sabe lo que sucede detrás de puertas cerradas“, dijo la artista.

Asimismo, habló sobre cómo es que esta intimidad que cuida con recelo le ha permitido disfrutar con tranquilidad de los aspectos cotidianos.

“Mi círculo es muy estrecho. Mi familia y mis amigos me mantienen tan conectada a tierra, y me da cierto consuelo que no todo está ahí afuera, y lo que te quitaría la vida y la privacidad…”, señaló.

¿Qué se sabe sobre la ruptura de Dua Lipa y Anwar Hadid?

Los rumores de separación empezaron en diciembre de 2021. Según se ha informado, este quiebre en la relación se debe a la excesiva distancia que ambos mantenían por sus deberes laborales. Además, una fuente reveló que ya habían pasado por un momento de inquietud previamente.

La ruptura aún no ha sido confirmada por ninguno. Foto: Twitter Pop Crave

Después de que la noticia se hiciera viral, otra fuente comentó que la relación de Lipa con Hadid estaba peligrando, ya que ambos viajaban mucho y no podían mantenerse juntos.

“Su relación está pasando por una crisis. No creen que hayan terminado para siempre. Son jóvenes, así que pasan cosas como esta, pero no creen que el amor se vaya”, fue lo que dijo una persona cercana a la pareja en aquel entonces.