Cómico ‘Cachito’ Ramírez desconsolado por la muerte de su padre: “Nunca te tuve rencor”

Mucha fuerza. A través de una sentida publicación en su cuenta de Facebook, Walter Ramírez anunció el fallecimiento de su señor padre. El cómico le dedicó un emotivo mensaje donde reveló detalles de su vida que no se sabían, ya que recién pudo conocer a su progenitor hace algunos años.

El imitador del ‘Chorri’ señaló que, a pesar de no haber crecido junto a él, no le guarda rencor y por el contrario disfrutó de cada momento vivido a su lado. A pesar de que su pronunciamiento fue extenso, el humorista no reveló el motivo del fallecimiento de su padre.

Walter Ramírez se pronuncia tras fallecimiento de su padre

“Me pasé la vida pensando cómo sería tener un padre, hasta que por esas casualidades de la vida te conocí, han sido pocos los años que hemos compartido, pero aprendí mucho en este tiempo, hoy partes de este mundo y quiero que sepas que nunca te tuve rencor, conocerte ha sido de las cosas más importantes que me ha pasado. Te quiero, papá. Descansa en paz”, señaló.

Walter 'Cachito' Ramírez le dedicó un sentido mensaje a su padre por su fallecimiento. Foto: Facebook

Como se sabe, Walter Ramírez se ha convertido en uno de los personajes cómicos más relevantes del Perú desde su aparición en el Especial del humor junto a Carlos Álvarez y Jorge Benavides. Luego de la separación de ambos, ‘Cachito’ siguió a JB, por lo que ahora sigue formando parte de su programa en ATV.

Walter ‘Cachito’ Ramírez fue diagnosticado con sordera grave y será tratado

En mayo del 2021, Walter Ramírez acudió a un conocido centro de salud auditivo para someterse a diversas pruebas. Luego de algunos exámenes, el cómico fue diagnosticado con sordera severa en el oído izquierdo y sordera leve en el derecho. Y aunque los resultados parecían ser graves, el especialista a cargo señaló que su mal podría ser tratado con un dispositivo de alta tecnología.

“Un tratamiento a tiempo siempre brinda esa ventaja, nosotros como parte de nuestro programa de apoyo social, vamos a ayudar a Walter Ramírez con este dispositivo médico, el cual permitirá mejorar en gran porcentaje su audición”, indicó el profesional.