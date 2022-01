Bad Bunny, Raw Alejandro y otros artistas internacionales que realizarán conciertos en Lima este 2022

El 2022 empezó con el pie derecho. Finalmente, los artistas vuelven al ruedo con sus tours musicales, llevando alegría a sus miles de fanáticos y haciéndoles olvidar un rato la pandemia en la que nos encontramos.

Luego de meses de especulación sobre su llegada al país, se confirmó que Coldplay, Harry Styles, Kiss, Louis Tomlinson, Rauw Alejandro y, uno de los anuncios más recientes, Bad Bunny, sí se presentarán en Perú. Estos grandes de la música arribarán al país este año. A continuación, entérate más sobre estos eventos que no te puedes perder.

Coldplay

La banda británica de rock alternativo, liderada por Chris Martin, vuelve al Perú después de cinco años. Este 20 de septiembre, tendrán una cita en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial, Music of the Spheres. Este evento es especial pues es la primera vez que incluyen a países latinos como Colombia, Chile y Argentina. Además, tendrán como telonera a la cantante de raíces cubanas, Camila Cabello.

Coldplay presentará una gira eco sostenible, al asegurar que reducirán el 50 % de las emisiones de CO2 y utilizarán energía renovable para alimentar el escenario. Las entradas salieron a la venta el 15 de diciembre del 2021 y loz 38.630 espacios disponibles se agotaron en cuestión de horas. El club de fans reclamó por una segunda fecha. El productor Alberto Menacho, encargado de traer al grupo no descartó otro concierto en Lima. “No se había concebido. Todo depende de cómo sea el comportamiento. Vamos a ver”.

Coldplay se presentará en Latinoamérica como parte de su gira mundial. Foto: Coldplay/ Instagram

Harry Styles

El ex miembro de One Direction tocará suelo peruano por segunda vez, luego de siete años, pero esta vez como solista en su gira Love On Tour 2022. Como se recuerda, en el 2014, la ahora diluida banda musical vino a dar su primer concierto al país, causando furor entre los fans.

GiraFoto: instagram @hshq

El 29 de noviembre, los fans de Harry Styles tienen una cita en el Jockey Club. Su telonera será la cantante de reggae jamaiquina, Koffee. Tras iniciarse la venta de entradas, solo se necesitaron cinco horas para que se confirme el sold out.

Harry Styles llega a Perú como parte de su gira mundial Love on tour 2022. Foto: Harry Styles/Instagram.

Kiss

La icónica banda de hard rock Kiss vendrá, después de diez años, al Perú. El 4 de mayo de este año tocarán en Arena 1 de La Costa Verde, como parte de su gira The End Of The Road World Tour, la cual marca el final de su carrera de más de 45 años. Será la última vez que se pueda ver al cuarteto conformado por Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer.

El concierto de Kiss en Perú es parte de su última gira sudamericana llamada “The End Of The Road”. Foto: Instagram

Actualmente, las entradas se encuentran a la venta en Teleticket. Los usuarios podrán obtener un descuento exclusivo con tarjetas de crédito y débito de BANBIF y el precio va desde los S/ 246 soles.

Louis Tomlinson

El cantautor británico, también exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, brindará un concierto en Lima como parte de su primera gira mundial World Tour 2022, el cual se da tras el estreno de su álbum Walls, su disco debut como solista y con el que oficialmente regresa a la música luego de un tiempo de descanso.

Recorrerá países como Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Argentina, Brasil y, ahora, Perú. Las entradas se pusieron a la venta el 15 de noviembre del año pasado y se agotaron en tiempo récord. “A todos los que se quedaron sin entradas, estamos trabajando en novedades sobre este concierto. Pronto noticias, atentos a nuestras redes” , dijo la productora Move Concerts Perú.

Louis Tomlinson presentará Walls, su primer disco como solista en el World Tour 2022. Foto: AFP

Rauw Alejandro

El cantante puertorriqueño Raw Alejandro causó furor entre los peruanos cuando anunció que, este 8 de marzo, se llevará a cabo un concierto en La Pelouse del Jockey Club, Lima como parte de su gira World tour 2022. Otros países latinos que visitará son Chile y Colombia.

Raúl Alejandro Ocasio, más conocido por su nombre artístico como Rauw Alejandro, es un cantante y compositor puertorriqueño que nació en la capital boricua San Juan. Foto: EFE.

Al igual que con los conciertos anteriores, las entradas se agotaron en cuestión de horas y se visualizó una larga cola virtual en Teleticket para poder obtenerlos. El evento comenzará a las 8:00 p.m. y tendrá una duración de tres horas. Tocará algunos de sus más populares temas como Todo de ti, Tiroteo, Tattoo, 2/catorce, Reloj, Fantasía, entre otros.

Las entradas para el concierto de Rauw Alejandro se encuentran agotadas. Foto: captura deTeleticket

Bad Bunny

Recientemente, se confirmó la llegada del cantante más escuchado en Spotify a la capital. Bad Bunny ofrecerá a sus fans un show inolvidable este 13 de noviembre como parte de su gira The Wold’s Hottest Tour.

Conoce aquí más canciones del intérprete de Yonaguni, Bad Bunny. Foto: EFE

Las entradas estarán a la venta en Teleticket en dos fechas diferentes. El primero es el 28 y 29 de enero exclusivamente para clientes Interbank. Estos, además, serán acreedores de un 15% de descuento al momento de adquirir su entrada. La segunda fecha es el 30 de enero y será para el público en general.

Precio y zonas del concierto de Bad Bunny. Foto: Teleticket

El Estadio Nacional será testigo de uno de los eventos más importantes de los últimos años. Conoce el precio de las entradas del ‘Conejo malo’:

Playa: S/. 680 general | S/. 578 con desct. Interbank

Platinum: S/. 467 general | S/. 397 con desct. Interbank

Vip: S/. 350 general | S/. 298 con desct. Interbank

Occidente: S/. 465 general | S/. 395 con desct. Interbank

Oriente: S/. 421 general | S/. 358 con desct. Interbank

Tribuna norte: S/. 175 general | S/. 149 con desct. Interbank

Asimismo, estos son otros artistas latinos que también han confirmado su llegada al Perú: