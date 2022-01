Angie Arizaga se muestra contenta de volver con Jota Benz a la TV: “Mi amorcito es todo”

Angie Arizaga está muy emocionada de trabajar al lado de su pareja Jota Benz en este nuevo proyecto televisivo que representa un formato al que no estaban acostumbrados los chicos reality de Esto es guerra con los que trabaja. Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa Más espectáculos donde contó este y más detalles.

En ese sentido, afirmó sobre Esto es habacilar: “Si te das cuenta, por más cancha que tengamos todos, a todos se nos nota introvertidos porque es otro formato”. Además, mencionó que no es nueva en el formato: “Los 10 años de un programa tan icónico en el Perú, me encantó estar en un programa con Roger, Thalía, a quien ya conozco”.

La chica reality Angie Arizaga señaló que le encanta estar al lado de Jota Benz: “Es bonito trabajar con mi amorchito. En esa hora y media”. De esa forma, mencionó cómo le fue en su viaje con su novio: “Fue un viaje increíble, una luna de miel adelantado. Fue nuestro primer viaje juntos, ya estamos haciendo planes para Halloween, Año Nuevo”, dijo, para luego contar una infidencia de su enamorado. “Mi amorcito es todo. Se hace el macho alfa frente a cámaras, hay que dejarlo ser”.

Ofrecen S/. 2.500 por video de Angie Arizaga en Esto es habacilar

El regreso de la nueva versión de Esto es habacilar ha causado mucho revuelo a los seguidores que estuvieron muy expectantes con el programa; sin embargo, una de las cosas que no llamó tanto la atención fue ver a los mismo participantes de Esto es guerra en pantalla.

La modelo Angie Arizaga fue una de los ingresos al espacio conducido por Roger del Águila y Johanna San Miguel, pero esta no sería la primera vez que se luce en dicho formato; ya que, años atrás también fue participante. No obstante, no había prueba alguna de eso por lo que ofrecieron S/. 2.500 para que traigan dichas pruebas.

Jota Benz aclara que no veía Habacilar en sus inicios

El chico reality Jota Benz confesó que, aunque haya entrado al programa Esto es habacilar, no vio el formato conducido por Raúl Romero en sus épocas sorprendiendo a más de uno.

Es por ello que aclaró: “Yo estoy más confundido que ustedes porque nunca he visto Habacilar” . Si bien, no todos los concursantes de Esto es guerra están dentro de la producción de Peter Fajardo, algunos de los más icónicos sí.