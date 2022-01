Will Smith se sincera y hace dura revelación sobre su padre: “Maltrataba a mi madre”

Will Smith vuelve a estar en la palestra del mundo del cine luego del reciente estreno de King Richard donde le da vida al padre de Serena y Venus Williams. Dicho largometraje relata la historia de Richard Williams y su fuerte plan de entrenamiento para convertir a sus hijas en las mejores tenistas de la historia.

Por ello, durante una reciente entrevista con el programa El Hormiguero, la estrella de Hollywood aseguró que existen similitudes entre lo que fue la relación con su padre y su último papel protagónico. El protagonista de En busca de la felicidad aseguró que su papá fue militar por lo que siempre le enseñó a seguir órdenes.

Will Smith reveló que su padre maltrataba a su madre cuando era niño.

Durante otro momento de la entrevista, Will Smith se animó a hablar sobre lo que él mismo calificó como uno de los eventos más duros de su vida. El actor indicó que pese a tener gran admiración por su padre, este maltrataba a su madre por lo que le fue difícil contarlo en su libro autobiográfico publicado en diciembre pasado.

Will Smith reveló hace un tiempo que pensó en matar a su padre tras los abusos a su madre. Foto: Difusión

“Una de las principales dificultades de las que he intentado hablar en este libro, es ese conflicto que te puede destrozar la mente cuando eres pequeño. Porque mi padre maltrataba a mi madre, pero al mismo tiempo también es uno de los mejores hombres que he conocido. Y ese es un conflicto que te impacta porque piensas si no deberías odiar a alguien que maltrata a tu madre. Tardé años en procesar esa dicotomía. Fue uno de los motivos por los que quería escribir este libro, porque sé que hay muchas personas en el mundo que se enfrentan a situaciones similares”, indicó.

Will Smith asegura que cuando murió su padre se animó a contar todo

El 7 de noviembre del 2016, el padre de Will Smith, Willard Carroll Smith Jr, falleció conmocionando al actor y a su familia. Sin embargo, este hecho generó que el actor pueda sentirse liberado y revelar todo lo sucedido con su progenitor a través de su libro autobiográfico.

“Llegué a un punto en mi vida en el que tuve la sensación de que ya había tenido las suficientes experiencias como para poder contar cosas que fueran útiles para otras personas. Mi padre murió en 2016 y sentí que por fin tenía libertad para contar cómo había sido realmente mi vida. Nunca hubiera podido decir estas cosas estando él vivo”, añadió.