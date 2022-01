Taylor Swift sobre Damon Albarn: “Tu opinión es completamente falsa y muy dañina”

La cantante Taylor Swift no dejó pasar mucho tiempo y le respondió al músico inglés Damon Albarn, quien señaló que la intérprete de “All to well” no escribe sus propias canciones. El líder de Gorillaz le dijo a Los Ángeles Times que la artista no componía sus propios temas, ya que trabaja en colaboración con otros músicos.

¿Cómo inició este conflicto?

Todo empezó cuando el periodista le consultó al músico sobre los cantantes actuales que se basan en el sonido y la actitud en lugar de la calidad atemporal de su música. “Dime alguien que no lo sea”, comentó el artista en tono de broma.

Cuando el entrevistador le dijo que Swift le parecía una “excelente compositora”, el intérprete de “Girls & boys” no opinó lo mismo.

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. Taylor Swift no escribe sus propias canciones. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”, dijo Albarn.

Albarn opinó sobre el proceso de escritura que sigue Swift. Foto: Twitter Pamela Chelin

Asimismo, señaló que muchos intérpretes no escriben su música: “Y algunos de los mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy tradicional en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más menor y extraño. Creo que es excepcional”.

¿Qué respondió Taylor Swift ante lo dicho por el músico?

Horas después, la intérprete de “Red” utilizó su cuenta de Twitter para dar sus descargos contra el músico:

“Damon Albarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jod*** tratar de desacreditar mis escritos”, escribió.

Swift admitió sentirse decepcionada y aclaró que ella escribe todas sus canciones. Foto: Twitter Taylor Swift

Ante esta situación, Jack Antonoff, colaborador frecuente de Swift, opinó sobre lo dicho por el integrante de Gorillaz. “Nunca conocí a Damon Albarn y él nunca ha estado en mi estudio, pero aparentemente sabe más que el resto de nosotros sobre todas esas canciones que escribe Taylor. Si estuvieras allí, genial. Si no, tal vez… ¿cállate la boca?”, tuiteó.

Antonoff defendió a su colega. Foto: Twitter Taylor Swift

Finalmente, el líder de Blur respondió a los comentarios de Swift asegurando que lo que quiso decir sobre el trabajo de composición fue totalmente tergiversado por la prensa.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y lamentablemente se redujo a clickbait. Me disculpo sin condiciones. Lo último que querría hacer es discreta tu composición. Espero que entiendas”, indicó el cantante.