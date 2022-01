Shirley Arica quiere disculparse con Tilsa Lozano por insultos: “No debí darle esos adjetivos”

¡Se aleja de los escándalos! Shirley Arica está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera artística tras lograr la tan ansiada internacionalización con su exitosa participación en el reality de Turquía El poder del amor.

Por ello, la modelo de 32 años aseguró que desea enfocarse en su trabajo y en su pequeña, y dejar atrás las polémicas que protagonizó en el pasado. De ese modo, recordó uno de sus enfrentamientos con Tilsa Lozano y reveló que está arrepentida de ello.

Es así que Arica se mostró dispuesta a pedirle disculpas a Tilsa por todos los calificativos que emitió hacia ella cuando comentó sobre su romance con Juan Manuel Vargas.

Shirley Arica Foto: Shirley Arica/Instagram

Shirley Arica se arrepiente de enfrentamientos con Tilsa Lozano

Durante una conversación en el programa En boca de todos, Shirley Arica aseguró que ha tomado conciencia de los lamentables momentos que ha vivido y se mostró arrepentida de los escándalos que protagonizó con Tilsa Lozano.

”Yo creo que no debí darle esos adjetivos. No medí la magnitud de mis palabras en ese momento; entonces, de eso sí me puedo arrepentir. Sí, por supuesto (le pediría disculpas). Creo que las disculpas te ayudan a ganar cosas, en lugar de la soberbia; la soberbia no te lleva a nada”, expresó.

Shirley Arica reconoció que saltó a la fama por su relación con Reimond Manco

Asimismo, Shirley Arica, en otro momento de la entrevista, reveló que su relación con Reimond Manco fue la clave para darse a conocer en el espectáculo peruano, ya que hasta ese momento no gozaba con la fama que tiene hoy en día.

“De alguna manera estaba involucrada en el medio, pero no era una chica famosa, y una vez que salgo con él, obviamente, los reflectores y los canales de televisión me pusieron el ojo y nació la ‘Chica Realidad’”, aseguró.