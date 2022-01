Roger del Águila fue presentado como el flamante conductor de Esto es Habacilar

Roger del Águila es el conductor principal de Esto es Habacilar. La sorpresa se mantuvo hasta el estreno EN VIVO del nuevo formato de América TV, el lunes 24 de enero. Esto luego de varias semanas de especulaciones donde se barajaron otros nombres como los de Erick Elera, Yaco Eskenazi y hasta el mismo Raúl Romero, quien condujo con éxito la primera versión del programa bajo el nombre Habacilar, desde sus inicios en 2003 hasta su último episodio emitido el 26 de julio de 2011.

¿Quiénes participan en Esto es Habacilar?

El martes 18 de enero, el productor Eduardo Peña, más conocido como la ‘Margaracha’, aseguró en el programa En boca de todas que las Thalia Estabridis, de 42 años, y Tracy Freundt, de 36, regresarían al formato, pero en el papel que desempeñaron en la primera versión como modelos.

En esa línea, Maju Mantilla aseguró que Roger del Águila también volvería, pero no como coanimador, sino como conductor principal.

Otro momento de intriga sobre los participantes de Esto es Habacilar surgió luego que se lanzará el primer video promocional que incluía a varios chicos realitys, integrantes de EEG como Luciana Fuster, Korina Rivadeneira, Paloma Fiuza, Angie Arizaga, Jota Benz e Ignacio Baladán.

¿Por qué Raúl Romero rechazó conducir Esto es Habacilar?

Cuando se confirmó el regreso de Habacilar, Raúl Romero fue el primer nombre que se voceó para conducirlo. Sin embargo, el presentador de televisión, de 60 años, publicó un video en su cuenta de Instagram echando por tierra regresar al frente del espacio de entretenimiento.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música”, afirmó.

Asimismo, horas antes del estreno de Esto es Habacilar, el recordado vocalista del grupo Nosequien y Los Nosecuantos confirmó en el show Hablando Huevadas que efectivamente, sí lo habían llamado.

“Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, indicó.