Cancelan Mujeres al mando y sale del aire en febrero, según Rodrigo González

Mujeres al mando no va más en Latina, según anunció el conductor Rodrigo González durante la última emisión de Amor y fuego. El programa es conducido por Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel, y, recientemente, tuvo como sorpresa la participación de Melissa Paredes como conductora. Sin embargo, todo ello no habría sido suficiente para subir su rating.

El popular ‘Peluchín’ afirmó que tiene fuentes cercanas en Latina, canal donde él laboró durante muchos años antes de trabajar en Willax TV. Contó que le confirmaron que el programa que se emite en las mañanas de 9.00 a. m. a 11.50 a. m. se cancelará pronto.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Mujeres al mando?

“Todos son mis micrófonos, ahí quedan informantes. Hoy le comunicaron a la producción de ‘nadie las ve al mando’, que su show va solo hasta mediados de febrero. Será retirado del aire. Mujeres al mando saldría de la parrilla de Latina. Es decir, la ‘Retoquitos’ y la ‘Fariselita’ se quedarán solas”, expresó Rodrigo González.

Junto a su compañera, Gigi Mitre, dejó entrever que Mujeres al mando podría renovarse, cambiar de nombre y tener nuevas figuras del espectáculo.

“También podría ser que se va y llega con otro nombre, algo similar”, dijo la presentadora. “Yo creo que van a poner otra cosa”, agregó.

“Con tanta saladera, después de que no han levantado ni con grúa y han sido el hazme reír de las mañanas, ¿no será que volverán los mismos, le cambian el nombre y lo volverán a dar?”, expresó el conductor.

Melissa Paredes no se presentó en Mujeres al mando

Este lunes 24 de enero, Melissa Paredes no se presentó como conductora en Mujeres al mando. La actriz y ex chica reality fue el ‘gran jale’ del programa durante dos semanas; sin embargo, sus compañeras Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel no se pronunciaron al respecto.