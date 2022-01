Milena Warthon lanza canción contra Repsol tras derrame de petróleo en Ventanilla

Tras el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla por parte de la empresa Repsol, diversos artistas del medio nacional han salido al frente para condenar este terrible desastre ecológico. Milena Warthon fue uno de ellos y mediante sus redes sociales compartió con sus seguidores un corto tema que compuso condenando a la empresa española responsable.

La exparticipante de La voz Perú no tuvo reparos en recordar los daños irremediables que se vienen mostrando a diario durante la limpieza del derrame. La letra de su tema refleja el dolor que siente todo el país, pero también la molestia por la reacción tardía que pudo haber evitado un desastre mayor.

Milena Warthon lanza canción contra Repsol

“1,2,3 almas se van con el agua, 1,2,3 cuentas, pero no te mientas, 1,2,3 días o serán semanas mientras el petróleo todo lo infecta. 1,2,3 aves, qué importa si sienten, 1,2,3 muertos no es suficiente, 1,2,3 gotas o será galones mi agua de mar, no quiere tus perdones”, reza la canción de Milena Warthon.

Asimismo, la cantante nacional acompañó su clip con la descripción “Repsol hazte cargo” que ha venido siendo viral en las redes sociales durante los últimos días. Como era de esperarse, la canción caló en sus seguidores por lo que su publicación rápidamente superó los 4 mil likes y cientos de comentarios a favor.

Milena Warthon anuncia su nuevo tema “La nena”, inspirado en el empoderamiento femenino

Luego de su participación en La voz Perú, Milena Warthon consiguió varios miles de seguidores, quienes ahora esperan con ansias los nuevos temas de la artista nacional. Por ello, en las últimas horas la cantante de pop andino anunció el lanzamiento de “La nena”, su nueva canción la cual hablará sobre el empoderamiento femenino y que explica sus últimas publicaciones en Instagram.

“Les quiero contar que las caídas son para levantarse. Hay momentos en que uno puede sentirse vulnerable y no saber cómo expresarlo. Es ahí cuando uno debe apoyarse en sus seres queridos y enfocarse en lo que más ama. No está mal sentirse así y atreverse a abrir el corazón. Porque si bien el camino se pone difícil, esta es una señal para reinventarse y quemarlo todo”, dijo en un video donde se logra escuchar una parte de dicho sencillo.