Miguel ‘Chato’ Barraza revela que perdió la voz al contagiarse de COVID-19

Miguel Barraza vivió días muy difíciles tras haber contraído el coronavirus. El actor cómico reveló en una reciente entrevista a un medio local que, si bien se está recuperando satisfactoriamente de la enfermedad, esta trajo consigo síntomas bastante fuertes.

Lo que más sorprendió al humorista fue el efecto que tuvo en su voz. Barraza temió no poder hablar más ni volver a subir a un escenario.

“Estoy saliendo de la enfermedad, ya me siento bien (...), pero hace unos días este virus me dejó sin voz, me asusté un poco porque pensé que no podría trabajar más. Imagínate, cómo podría hacer reír a la gente sin contar mis chistes, tendría que convertirme en el nuevo Chaplin”, comentó el cómico.

Miguel Barraza agradecido por tener una segunda oportunidad

El reconocido artista nacional se mostró aliviado luego de superar los síntomas que la COVID-19 provocó en su cuerpo. Asimismo, aseguró que haberse vacunado contra el virus fue de gran ayuda para que su situación no empeore.

“Estoy agradecido con Dios por seguir dándome una oportunidad para poder seguir haciendo reír al público, felizmente que tenía las tres vacunas y me ha protegido, por eso, es necesario vacunarse para no agravarse”, aseguró el humorista.

El ‘Chato’ Barraza extraña los escenarios

Miguel Barraza no pudo evitar expresar su nostalgia tras hablar sobre su retorno a los escenarios. El cómico deseó la pronta recuperación al cien por ciento de su colega ‘Melcochita’, quien también contrajo coronavirus, para ofrecer un espectáculo juntos.

“Espero que se recupere pronto porque ya teníamos planeado regresar a los escenarios porque el público nos reclama. Esto del Covid quedará como una historia en nuestras vidas, pues somos sobrevivientes de la pandemia”, manifestó Barraza.

Asimismo, comentó que también le gustaría volver a los escenarios junto a sus hermanos Carlos y Cecilia Barraza; sin embargo, por el momento prefieren esperar a que los contagios desciendan.

“Cada vez que nos encontramos (con mis hermanos) recordamos el show que hacíamos los tres y nos gustaría volver a los escenarios, pero ahora que ha empezado la tercera ola se truncan más los shows artísticos. Creo que mejor nos vamos a guardar un tiempo más y quizás cuando acabe la pandemia volvamos con el show de ‘Los Barraza’”, expresó con esperanza el cómico.