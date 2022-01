Luciana Fuster se defiende de los críticos: Yo no viajo gracias a ustedes, es gracias a mi talento

No se quedó callada. Luciana Fuster se cansó de los mensajes malintencionados en redes sociales y decidió transmitir en vivo en Instagram para defenderse de los críticos y aclarar que todo lo que ha logrado es gracias a su esfuerzo.

Todo comenzó cuando varias personas que sintonizaban su comunicación con su público empezaron a dejar comentarios que daban a entender que Luciana es una chica “sin códigos”, haciendo referencia a su sonado romance con Patricio Parodi, expareja de su amiga Flavia Laos.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que una usuaria de Instagram aseguró que los viajes y lujos que se daba ella eran producto de la sintonía de la gente, comentario que dejó fastidiada a la modelo. “Te vas a otros países gracias a nosotros… ¿Gracias a ustedes por qué? Es gracias a mí, a mi trabajo, a lo que hago desde que tengo 13 años. He anfitrionado (sic), trabajo en la radio, en la televisión, porque gracias a Dios tengo el talento. No es gracias a nadie, sino gracias a uno mismo; uno busca la forma de hacerlo”, comentó Luciana indignada.

Por otro lado, Samuel Suarez también quiso opinar sobre la situación y le recordó a Luciana que gracias a la constancia del público es que ahora puede tener una trabajo en la televisión y un buen sustento económico.

“Niña desubicada, el trabajo que tienes es gracias al público que te consume. Si nadie te viera, no tendrías seguidores, y sin ellos no comes ni viajas… Esa chica piensa que todo se lo ha ganado ella sola y no es agradecida, ni con el público ni con la prensa. No va a llegar a ningún lado cuando se acaben sus escándalos”, señaló el comunicador.

Luciana se convirtió en la peruana más seguida de Instagram

Luciana Fuster alcanzó los 4,4 millones en Instagram. Esto la convierte en la peruana con mayor cantidad de seguidores en dicha red social, y la ubica en el segundo lugar a nivel nacional luego del conocido fotógrafo Mario Testino.

Recordemos que la modelo siempre es constante en sus redes sociales y está en frecuente comunicación con su fanáticos, especialmente en su cuenta de Instagram, donde sube contenido variado sobre su estilo de vida y aventuras dentro y fuera del país.

Luciana Fuster lleva meses siendo vinculada a Patricio Parodi, su compañero de Esto es guerra. Foto: Instagram/Luciana Fuster

Valeria Piazza no aprueba la relación en Luciana Fuster y Patricio Parodi

Debido al incremento de rumores sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi, la ex miss Perú Valeria Pizza no pudo evitar mostrar su desagrado con la posible relación e hizo bastante énfasis en los códigos de amistad.

“También escuché lo que dijo Flavia y mencionaba mucho el tema de los códigos y la amistad… De hecho que sí, por eso yo elijo muy bien a mis amigas, son del colegio, de la universidad, algunas también son del medio. Con quienes paro deben tener los mismos valores que yo. Creo muchísimo en los códigos. Nunca se mira al ex de una amiga o algo parecido”, indicó Valeria para El Bocón.