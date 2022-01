La dura respuesta de Raúl Romero ante su regreso a la TV con Habacilar: “No voy a ir a la tele”

Con el afán de despejar rumores, Raúl Romero habló en el show Hablando Huevadas y se pronunció sobre el regreso del programa Habacilar y la nueva versión que será llamada “Esto es Habacilar”. La expectativa sobre su regreso a la conducción parece ser alta, pero él se encargó de desmentir esta información.

“Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, fueron parte de las palabras de Raúl Romero tras ser consultado sobre un posible retorno en la nueva temporada de Habacilar.

El magazine es recordado por la alta participación de jóvenes en sus concursos y ser un programa que promovía la asistencia de jóvenes universitarios o realizaba concursos para lograr el sueño de tener una fiesta de quince años, entre otras cosas.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram, y obviamente la mayoría de la gente recibió el mensaje, está claro, no voy a ir a la tele, pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing” , comentó el popular ‘Cara de haba’ en el show “Hablando Huevadas” que se emite a través de Youtube.

Yola Polastri espera volver a ver a Raúl Romero en Habacilar

La cantante se mostró emocionada por el retorno del legendario programa a la pantalla chica. Mencionó que anhelaba volver a ver a Raúl Romero en la conducción de Habacilar, acompañado de su inolvidable banda.

“Espero que se esfuercen mucho para regresar con el pie derecho. Pero me hubiera gustado que esté Raúl Romero con su banda en vivo, eso sería un programa”, dijo la artista.

"Con su banda en vivo sería un verdadero programa", mencionó Yola Polastri sobre Habacilar. Foto: Composición / Instagram

Integrantes de Esto es Guerra fueron confirmados en regreso de ‘Habacilar’

Mariana Ramírez del Villar reveló que algunos integrantes de Esto es Guerra serán parte de este regreso de ‘Habacilar’. Los guerreros tendrán roles distintos a lo habitual y también serán parte del objetivo para poder atraer seguidores en este reestreno del espacio.

“Habacilar es un formato que, para muchas personas, va a ser algo nuevo y, aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG. Habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluidos en otros roles”, afirmó.