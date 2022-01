Jossmery Toledo prefiere costearse todo sola para no depender de un hombre: “Yo viajo con mi plata”

Jossmery Toledo fue entrevista en un programa de YouTube y reveló detalles de su vida con respecto a su dinero y cómo maneja el tema de la fama con propuesta de terceras personas. La expolicía descartó que acepte regalos y aseguró que suele costear sus viajes sola para no depender de nadie.

“¿Tú me has visto con alguien en otro país? (Me he ido) con mi plata, por favor. Trabajo para viajar”, aseguró enfáticamente en entrevista con el programa online ¿Tú quieres show?, del popular Chiquiwilo, que se emite a través de la plataforma de videos.

La ahora modelo comentó también que viaja junto con sus amigas y hasta hoy no se ha topado con personas que le realizan propuestas indecorosas para poder costearle boletos aéreos o estadías en lugares de renombre.

“Yo pienso que si un hombre te pone (un viaje) a otro país, ya estás predispuesta a estar con esta persona. En cambio, si no te paga nada, si quieres estás (con él), y si no, no. Es tu decisión”, afirmó.

Jossmery se refirió a su amistad con Paula Manzanal

Jossmery Toledo y Paula Manzanal tuvieron una amistad que ya llegó a su fin. El problema surgió cuando Paula dijo que Jossmery no era una chica “fina” y que nunca será una “chica Tulum”. En el último video subido a YouTube en el canal de Chiquiwilo se presentó Jossmery Toledo e hizo declaraciones con respecto a su examiga.

“Ese tema ya quedó cerrado. En un momento nos veremos las dos y hablaremos sobre eso. De repente, ella no lo quiso decir así. No sé qué habrá pasado en su cabeza. Tal vez no ordenó sus ideas”, indicó durante la entrevista. Asimismo, Jossmery aclaró que no quiere tener problemas con nadie y que si la encuentra la saludaría.

La expolicía buscará incursionar en la política

Jossmery Toledo ha confirmado más de una vez que sí le gustaría incursionar en el ámbito político, más si se trata de buscar mejoras y apoyar a la gente de su distrito. “Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo, porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. ¿Quién como yo sabe más de lo que uno necesita?”, declaró la joven.