J Balvin promete tennis originales a un niño y se vuelve viral

J Balvin sacó una edición especial junto a la marca Jordan hace varios meses; sin embargo, siguen siendo adquiridos celosamente por sus fans a pesar del elevado costo que tienen (482 dólares). Actualmente, conseguir un par de estas zapatillas es muy difícil y muchos seguidores se conforman con las réplicas del modelo.

Las zapatillas pueden ser adquiridas a través de varias páginas por internet. Foto: Fartfech

Este es el caso de un niño que suele compartir momentos de su día a día en la cuenta de TikTok. Asimismo, anunció que tiene los zapatos del cantante colombiano y grabó un video para sus seguidores. Los comentarios no tardaron en llegar y los usuarios se burlaron en la cuenta, le recalcaron que eran una réplica.

“No me importa que mis tennis sean pirata para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho por que fue el regalo de navidad de mi mamá”, dijo el niño, que siguió mostrándolos felizmente en un siguiente video, el cual llegó a más de cuatro millones de reproducciones y más de 700 mil reacciones.

El video en TikTok llegó hasta J Balvin, quien se conmovió e hizo un ‘dúo’ en el que felicita al pequeño por su humildad. “ Te van a llegar los tennis . Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman”, respondió el intérprete del tema ‘Mi gente’.

Cierran cuenta de TikTok al niño

Luego de hacerse viral, la cuenta de TikTok del menor fue cerrada, por lo que tuvo que crear una nueva. En esta cuenta, el niño pidió ayuda a J Balvin para poder recuperar su cuenta.

“Me acaban de bloquear mi cuenta de TikTok, entonces quiero buscar a alguien que me pueda ayudar para recuperarla. Mientras, voy a estar en esta cuenta que es de mi mamá, gracias”, dijo y agregó que se siente muy triste por lo ocurrido.