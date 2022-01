Hablando huevadas responde a críticas por broma sobre Melissa Paredes y su hija

El show Hablando huevadas continúa dando de qué hablar. En una reciente entrevista, los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna respondieron a las críticas que recibieron en las redes sociales por hacer una broma sobre Melissa Paredes y su hija. Explicaron por qué no se pronunciaron en su momento.

Según el youtuber Jorge Luna, la broma que hicieron estuvo bien hecha, por lo que no necesitan dar mayores explicaciones al respecto. Sin embargo, negó haberse burlado de la hija de la conductora de Mujeres al mando.

“ Para qué les voy a explicar que el chiste está bien ejecutado , si no lo van a entender y van a seguir creyendo eso. El objetivo no es la hija de Melissa, es Melissa ”, aseveró.

Por su parte, Ricardo Mendoza aseguró que en la comedia siempre una persona sale afectada. “Todos los chistes del mundo, esto es teoría de la comedia, tienen a alguien que sale afectado. (...) Hasta en el chiste más inocente del mundo, alguien va a tener que sufrir las consecuencias del chiste, y el comediante tiene que asumir la consecuencia del chiste”, dijo.

Se defienden de críticas

Los comediantes de Hablando huevadas aseguraron que en ese momento, cuando fueron punto de críticas en Twitter, no salieron a defenderse debido a que lo iban a tomar como una justificación.

“Salir a explicar lo que te estoy explicando ahorita, en ese momento, era ridículo, iban a decir ‘se están justificando’. Nosotros sabemos de esto al revés y al derecho, pero por qué te voy a explicar si no me vas a entender. Yo no me defiendo, sé lo que hice, sabemos que no atacamos a la niña, y punto. No tengo que explicarle a nadie que no lo hicimos”, señaló Jorge Luna.

Ricardo Mendoza rechazó ser conductor de Esto es guerra

Ricardo Mendoza, de Hablando huevadas, reveló en uno de sus shows que rechazó ser conductor de Esto es guerra . El youtuber mencionó que el productor del reality se comunicó con él y le hizo la propuesta, pero él no accedió.

“No te alcanza para tenerme en tu programa, gracias por pensar en mí, pero jamás en mi vida voy a ir. Jamás voy a trabajar para alguien cuando yo soy el jefe aquí”, expresó.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del programa Hablando huevadas. Foto: Instagram

Los conductores de Hablando Huevadas aseguraron que su show no está basado en lisuras

El show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza está dando la hora en el país. Los comediantes rápidamente se volvieron populares al presentar un programa donde expresan sus verdaderas personalidades y formas de expresarse bañadas en un humor negro que hace reír a carcajadas al público.

Hablando Huevadas ha agotado todas sus presentaciones en Lima. Foto: Instagram de Jorge Luna.