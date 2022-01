Esto es Habacilar: todo lo que se sabe hasta el momento del nuevo programa de América TV

¡Habacilar vuelve a la pantalla chica! El exitoso programa concurso está a pocas horas de hacer su gran reestreno con un formato para toda la familia. Durante varias semanas, se estuvo rumoreando su retorno a la televisión hasta que se confirmó la noticia. Sin embargo, pese a que tenemos conocimiento de algunos detalles del espacio televisivo, lo cierto es que aún hay cosas que pueden sorprendernos. Aquí podrás ver lo que se sabe hasta el momento del ansiado regreso del programa que ahora se llamará Esto es Habacilar.

¿Cuál es el horario de Esto es Habacilar?

El programa originalmente conducido por Raúl Romero tomará el horario que solía ocupar el reality Esto es guerra, por lo que iniciará su programación a las 7 de la noche desde este lunes 24 de enero. El programa estará al aire todo el verano a través de la señal de América TV después de la emisión de La rosa de Guadalupe, según confirmó Eduardo Peña, productor del programa, más conocido como La Margaracha.

Varios personajes confirmaron su presencia en el recordado espacio juvenil, que se emitirá en América TV. Foto: La República

¿Quién será el nuevo conductor de Esto es Habacilar?

La gran interrogante para la que aún no se tiene respuesta es el nuevo rostro que estará a cargo de la conducción de Esto es Habacilar. Hasta el momento solo se han sabido rumores acerca de tres posibles candidatos:

Raúl Romero

El regreso más esperado de la televisión es el de Raúl Romero, recordado por ser el conductor original del programa. Los fanáticos y exparticipantes de Habacilar han reclamado que Romero sea el conductor como lo fue desde sus inicios; sin embargo, el intérprete ha asegurado en más de una oportunidad que no está en sus planes regresar a la pantalla chica.

“Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no” , dijo con cierto pesar en redes sociales.

Roger del Águila

Roger del Águila también cumplió un rol importante dentro de Habacilar, por lo que más de uno especuló que, de no ser Raúl Romero el nuevo conductor del programa, Del Águila podría asumir su papel.

A través de redes sociales, el co-animador dejó una pista sobre su posible regreso al formato de América TV y Maju Mantilla confirmó su participación en el programa, por lo que podría no ser una sorpresa verlo ingresar al set como el nuevo presentador de Esto es Habacilar.

Roger del Águila ofrece talleres de sanación espiritual y yoga. Foto: composición Roger del Águila/Instagram, captura YouTube.

Katia Palma

La figura de Latina es otra de las personalidades que está generando expectativa sobre su regreso al nuevo espacio televisivo. Esto luego de que la intérprete grabara un pequeño clip con Peter Fajardo, producto de América TV, junto a la frase: “¿Todo va quedando listo para el lunes?”.

Los seguidores del programa interpretaron dichas palabras como la confirmación de que la actriz estará presente en el estreno de Esto es Habacilar este lunes 24 de enero.

Thalía Estabridis y Tracy Freundt regresan a Habacilar

Quienes regresarán sí o sí al programa de América son las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt. Ambas iniciaron su carrera en Habacilar y son reconocidas figuras del espacio televisivo, por lo que su participación en el programa emocionó a más de uno.

La noticia fue confirmada a través de un informe presentado en el programa En boca de todos, en el que se puede observar a las modelos grabando un spot publicitario. Asimismo, daban indicios de su regreso al set a través de videos de en redes sociales.

Integrantes de Esto es guerra serán parte de Esto es Habacilar

El video promocional que confirmaba finalmente el regreso de Habacilar a la pantalla chica causó gran sorpresa al incluir a algunos chicos reality. Ello más el cambio de nombre de Habacilar a Esto es Habacilar, iniciaron los rumores de una posible fusión entre ambos programas.

Mariana Ramírez del Villar, productora del nuevo formato, fue la encargada de confirmar que algunos integrantes de Esto es guerra sí serán parte del programa para atraer a su público y, de esa forma, sumar más espectadores al espacio televisivo.

Habacilar 2022 se estrena el lunes 24 de enero. Foto: captura Instagram / GLR

Raúl Romero recibió oferta para conducir Esto es Habacilar

El legendario músico visitó el podcast Hablando huevadas. Durante su participación reveló que quisieron negociar con él su regreso a la conducción televisiva en la nueva entrega de Habacilar . Sin embargo, rechazó tajantemente la oportunidad.