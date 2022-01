Fallece Hudson Madsen, hijo del actor Michael Madsen y ahijado de Quentin Tarantino, a los 26 años

Hudson Madsen, hijo del actor de Hollywood Michael Madsen, fue hallado muerto en la isla de Oahu (Hawái), según reportó el tabloide The Sun el lunes 24 de enero. El cuerpo del joven de 26 años presenta una herida por arma de fuego. Las autoridades aún no han confirmado la fecha exacta de la muerte.

“Puedo confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 años, murió por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu”, dijo un portavoz del Departamento del Médico Forense en Honolulu.

¿Quién era Hudson Madsen?

Nacido el 20 de mayo de 1995, Hudson Lee Madsen era uno de los cinco hijos de los actores Michael Madsen y DeAnna Madsen. A pesar de la relación de sus padres con Hollywood, el joven se mantuvo alejado del mundo del espectáculo.

Según su perfil de Facebook, sirvió en el Ejército de los EE. UU. en Afganistán. A su regreso se mudó con su esposa, Carlie, a Wahiawa, Hawái.

Tras la noticia de su muerte, una fuente aseguró a The Sun que su madre, DeAnna Madsen —actriz en The Price of Air—, viajó de inmediato para ver a su hijo. Mientras tanto, el portavoz de Michael Madsen evitó brindar declaraciones.

Hudson Madsen y su esposa Carlie. Michael Madsen con todos sus hijos. Foto: Michael Madsen/Instagram

Ahijado de Quentin Tarantino

El padre de Hudson Madsen, Michael Madsen, nombró como padrino de su hijo al consagrado director de cine Quentin Tarantino, con quien trabajó en películas de culto como Reservoir Dogs (1992), Kill Bill: volume 1 y 2 (2003 - 2004), The hateful eight (2015) y la más reciente Once upon a time in Hollywood (2019).