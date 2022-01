Deysi Araujo sobre separación de Flor Polo y Néstor Villanueva: “Ese matrimonio no daba para más”

La popular vedette Deysi Araujo es una de las amigas más cercanas del círculo de Susy Díaz y toda su familia, por ello se mostró afectada tras la noticia de que Flor Polo anuncie la separación definitiva con su aún esposo, el cantante Néstor Villanueva.

El 18 de enero, Florcita publicó en sus redes sociales un comunicado donde oficializaba el fin de su matrimonio, el cual duró 11 años. “El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido cualquier tipo de especulación”, dijo en parte del escrito.

Flor Polo confirma el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva. Foto: Flor Polo/Instagram

En una entrevista con el Trome, Deysi Araujo confesó que dicho matrimonio no daba para más. “Lamento que una relación se acabe de esa forma, tal como lo han dicho los dos, pero ese matrimonio no daba para más. Sé que los terceros salimos sobrando, pero no tenía futuro. Espero que mantengan una buena amistad o relación por el bienestar de sus dos niños, pues no tienen la culpa de lo que suceda y necesitan estabilidad emocional”, dijo.

Asimismo, recalcó que Flor Polo fue quien siempre se esforzó en que su relación funcione. “Ella siempre ha tratado de que funcione su relación, siempre le ha visto pendiente de su familia. Me hubiera gustado que todo se solucione, pues ella siempre soñó con su familia... pero a veces, es bueno decir basta, hasta aquí no más” , agregó.

Deysi Araujo niega que Flor Polo tenga solo un pretendiente

La figura pública fue consultada sobre los rumores de un posible empresario que estaría rondando el corazón de Florcita. “No sé nada de eso, pero no creo que sea solo uno, debe haber varios porque Flor es una mujer guapa, trabajadora y exitosa. Sin embargo, en la vida hay que cerrar bien las etapas”, dijo al Trome.

Tras terminar con Nestor Villanueva, Flor Polo se encuentra enfocada en sus hijos. Foto: Captura / Instagram

Por otro lado, recomendó a su amiga que cierre su ciclo amoroso con el padre de sus hijos antes de iniciar una nueva relación. “Que por ahora se dedique a sus hijos, ellos deben ser el centro de su vida, su refugio. Luego, tendrá que sanar sus heridas y más adelante volver a enamorarse”, finalizó.

Deysi Araujo sufrió un gran susto en el temblor de 5.6 en Lima

Diversos personajes de la farándula se pronunciaron sobre el fuerte movimiento telúrico que se vivió el pasado 7 de enero a altas horas de la madrugada. Una de ellas fue Deysi Araujo, quien llegó a pensar que las ventas de su domicilio se romperían.

Deysi Araujo se lamentó por aquellos que resultaron afectados producto del temblor que remeció Lima y Callao. Foto: Deysi Araujo/Instagram.

“Te juro que me asusté, porque los vidrios de mi ventana empezaron a vibrar horrible y creí que iba a reventar. Estaba en mi sala, me había quedado dormida en el mueble y desde la sala llamaba a mi hijo y le pedía que fuera a ver a mi mamá, que ahora la tengo en mi casita cuidándola”, dijo al citado medio.