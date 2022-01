Damon Albarn: “Taylor Swift no escribe sus propias canciones”

El músico Damon Albarn vuelve a llamar la atención de los amantes del rock en las redes sociales. En una entrevista exclusiva para LA Times, señaló que Taylor Swift no escribe todas sus canciones. Además, insistió en que el tipo de composición que sigue la artista choca con su punto de vista “tradicional”.

El líder de Gorillaz sorprendió al decir que hay “bastante diferencia” entre los músicos que escriben sus propias canciones, como Billie Eilish, en comparación con los que “buscan la opinión de otros”.

Damon dio una entrevista exclusiva a LA Times. Foto: Twitter Pamela Chelin

¿Qué dijo Damon Albarn sobre Taylor Swift?

El periodista del medio le preguntó al músico qué opinaba sobre los cantantes actuales que se basan en el sonido y la actitud en lugar de la calidad atemporal de su música. “Dime alguien que no lo sea”, dijo el artista.

Si bien el entrevistador le dijo que Swift es una “excelente compositora”, aclarando que compone sus canciones en colaboración, el intérprete de “Girls &Boys” no opinó lo mismo.

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. Taylor Swift no escribe sus propias canciones. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”, señaló Albarn.

Asimismo, señaló que muy buenos cantantes no necesariamente escriben su música: “Y algunos de los mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy tradicional en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano . Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más menor y extraño. Creo que es excepcional”.

Albarn opinó sobre el proceso de escritura que sigue Swift. Foto: Twitter NME

¿Cuáles son los próximos proyectos del músico inglés?

Además, el intérprete de “Country House” le dijo a LA Times que tiene planeado diferentes presentaciones para promocionar su nuevo álbum The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Albarn también habló sobre su concierto de este lunes 24 de enero en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. El artista señaló que “está listo para tocar canciones de su nuevo álbum y material antiguo en el piano acompañado por una sección de cuerdas”.

Finalmente, exhibirá su nueva producción en un espectáculo íntimo en Londres el próximo 20 de febrero, para la serie de conciertos BRITs Week 2022.