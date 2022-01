El comentario de Maricarmen Marín que acercaría a Katia Palma a la conducción de Habacilar

Quedan pocas horas para el estreno de la nueva versión de Habacilar que se transmitirá por la señal de América Televisión y la incógnita sobre quiénes serán los conductores se mantiene latente y más aún porque la exintegrante, Katia Palma, viene mostrando ciertas señales que la colocan como una posible integrante del programa.

Son varias las señales que viene mostrando Katia Palma que la colocarían como potencial conductora o integrante del nuevo Habacilar y esta duda también parece ir aclarándose porque Maricarmen Marín comentó un post en Instagram de la comediante diciendo: “Te vamos a extrañar”. Esto puede dar a entender que dejará el canal 2.

Maricarmen Marin y el misterioso comentario a Katia Palma. Imágen: Captura de Instagram

Hace unos días también se pudo ver a Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, celebrando junto a la ‘bandala’, este gesto causó emoción entre los seguidores que también opinaron sobre su posible regreso. Eso sí, también hubo quienes mostraron su desacuerdo.

Raúl Romero reafirma su posición de no volver a la televisión

Raúl Romero habló en el show Hablando Huevadas sobre la posibilidad de su regreso del programa Habacilar en la nueva versión que será llamada “Esto es Habacilar”. Los fanáticos se muestran expectantes sobre su retorno, pero él se encargó de desmentir esta información.

“Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, fueron parte de las palabras de Raúl Romero tras ser consultado sobre un posible retorno en la nueva temporada de Habacilar.

El programa Habacilar tuvo su última transmisión en 2011. Foto: composición LR/Instagram.

Yola Polastri no ve a Roger del Águila como conductor principal de Habacilar

Como se sabe, el famoso programa de América TV es recordado por la presencia de Raúl Romero, Roger del Águila y las modelos. Hasta el momento, se confirmó el regreso de Thalía Estabridis y Tracy Freud y la participación de algunos integrantes de Esto es guerra.

La famosa Yola Polastri no dudó en referirse al regreso de Habacilar. “Espero que se esfuercen mucho para regresar con el pie derecho. Pero me hubiera gustado que esté Raúl Romero con su banda en vivo, eso sería un programa”, mencionó a El Popular. Luego, añadió: “Roger es secundario, no tiene energía de principal. Yaco cocina y no quiere hacer más. A Erick no lo ubico en ese programa. La cosa que uno nuevo no hay y podemos decir como ‘dobletean’ en América televisión”.