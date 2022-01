Austin Palao y Flavia Laos fueron captados juntos en una boda

¿Ya oficializaron? Flavia Laos dejó a todos confundidos luego de aparecer en imágenes muy cariñosas junto a Jay Alvarrez en un viaje a Cusco, pues se rumoreaba que había pasado Año Nuevo junto a Austin Palao. Sin embargo, dicha especulación vuelve a la luz tras ser captados nuevamente juntos en una boda.

El perfil de Instarándula fue el encargado de compartir las fotografías donde se puede ver a la joven modelo junto al chico reality en un casamiento. Aún así, ambos prefirieron mostrarse separados en redes sociales para evitar comentarios negativos o críticas por parte de los internautas.

“A ver vamos con otro chismesito... La dupla de Año Nuevo se juntó en esta boda, pero no se lucen juntos en fotos ni videos. Flavia ha subido fotos con el círculo que la acompaña en la boda, su hermana, cuñado, etc. ¿Austin no sale en la foto?”, fue parte del comentario que hizo Samuel Suarez en sus historias de Instagram.

Además, añadió: Atentas ratujas al look de Austin y Flavia en la boda para soltarles la siguiente imagen: ¿En una zona oscurita de la fiesta se juntaron en parejitas? Uy, qué raro. No posan en sus redes sociales juntos. Gracias ratujas, son las mejores”, mientras mostraba imágenes de la pareja en una zona alejada de la ceremonia acompañados de la hermana de la actriz y su novio.

El decepcionante tatuaje de Flavia Laos en los labios

Flavia Laos comentó que luego de su viaje a Cusco se acercó a un estudio de tatuajes junto a su hermana como parte de la tradición que tienen. Sin embargo, días después usó sus redes sociales para comunicar que el tatuaje que se hizo en su labio inferior se había borrado. “Estoy un poco triste, tengo que admitirlo”, mencionó la actriz. “No duró nada. Pensé que me iba a durar al menos un mes”, añadió en el video subido a sus historias.

Austin Palao terminó su relación con modelo puertorriqueña

Durante una entrevista en el programa Amor y fuego, el ex integrante de Esto es guerra confirmó el fin de su relación con la modelo Yillian Atkinson. El joven cantante indicó que el corto tiempo que le quedaba en “El poder del amor” hacía difícil la relación. “El programa estaba por acabar y el tiempo no nos acompañaba bastante, y yo tenía estos proyectos de música”, comentó Austin.