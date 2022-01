Alondra García es captada en discusión con Paolo Guerrero: “¿Por qué mientes?”

¿Tienen problemas? Cada vez se incrementan los rumores de una posible separación entre Paolo Guerrero y Alondra García. Ahora, las cámaras de Rodrigo y Gigi avivaron esta información luego de publicar un video adelanto donde se aprecia a la pareja discutiendo y gritándose entre ellos.

En dicho clip se puede ver cómo la ‘ojiverde’ y el futbolista tienen una fuerte pelea en un conocido restaurante. Esto no pasó desapercibido, pues sin importar que estén acompañados, ambos se pusieron a discutir y hasta elevaron el tono de su voz.

¿Por qué tomas?, fue lo que le reclamaba la modelo a su pareja. A lo que el ‘depredador’ no se quedó callado y le respondió con un grito: “No estoy tomando, oyeeee”. No obstante, Alondra no parece convencida y continúa reprendiéndolo: “¿Por qué mientes?”.

Paolo y Alondra lucen juntos luego de ampay al futbolista

Luego de unas controversiales imágenes que pusieron en duda la relación de Alondra García con Paolo Guerrero, un usuario de Instagram publicó en sus historias que la pareja fue captada saliendo de un restaurante durante la noche.

“Pese a los rumores de distanciamiento, ayer fueron captados juntos y la prensa estuvo detrás de ellos... El periodista se despide robándole de seguro una sonrisa al mencionar a Alianza Lima”, escribió el joven instagramer.

Alondra García y Paolo Guerrero juntos en salida romántica. Foto: Instagram

La cadena de corazón que posee la pareja

Para la última celebración del cumpleaños de Paolo Guerrero, él y su actual pareja Alondra García lucieron un peculiar collar en forma de corazón como símbolo de la unión que existe entre ambos. El collar de dos piezas tiene las iniciales de la pareja y no logró pasar desapercibido por sus seguidores.

Alondra García Miró llevaba puesto un collar dorado en su pecho con la mitad de un corazón. Foto: Internet