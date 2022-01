Adolfo Aguilar: “Hay que evolucionar”

Adolfo Aguilar estrena ‘¿Por dónde salgo?’, un título que hace alusión al tiempo en que evitó hablar en público de su orientación sexual. “Creo que ha habido mucho respeto para mí, siempre lo agradezco, tanto a la prensa como a los colegas. Quince años que no lo oculto y siempre han respetado mi decisión de no decirlo. Ahora me están ayudando a normalizarlo”.

El unipersonal, que se estrena en el Teatro Británico, tiene cinco actos y señala que hablará de sus “temores y secretos”. El también conductor de televisión sostiene que pasó por terapias y enfrentó la depresión. “Nadie se daba cuenta y yo no me daba cuenta de cuánto sufría por no quererme. Yo hacía un montón de cosas y felizmente me iba bien en mi vida personal, en mi carrera. Mira, si no me hubiera ido bien, sabe Dios qué cosas hubiera hecho conmigo mismo, porque si no te quieres, te deshaces de ti. La gente no respeta, a veces, se ríe, pero la salud mental es muy importante. Y yo estoy haciendo esto por mi salud mental y para que otras personas no tengan que sufrir lo que yo sufrí”.

Por otro lado, en octubre del 2020 la justicia determinó que La paisana Jacinta era un personaje que fomentaba el racismo; prohibió su interpretación y la reproducción de cualquier contenido donde apareciera. Adolfo Aguilar llevó al cuestionado personaje al cine. “Siento que la intención de Jorge (Benavides) no es discriminar ni generar un personaje agresivo. La intención es positiva, de hacer reír y generar una heroína, digamos, con todos sus defectos. Pero claro, la caricatura de esta mujer, de este exceso –que es al final lo que da risa–, es lo que se siente ofensivo”. Para el productor de Big Bang Films, fue aceptado por el público. “Durante 20 años ha sido un personaje muy querido, entrañable... pero el mundo evoluciona, y hay cosas que no se deben permitir en base del respeto al prójimo”.

Sin embargo, sostiene que no se arrepiente de dirigir la cinta. “Es que trabajamos muchísimo en no generar ningún tipo de anticuerpos, pero hay que evolucionar. Si no se puede porque alguien se siente ofendido, ¡bueno!, ha cambiado la época y hay que cambiar. Hay personajes de Jorge que también son caricaturas, pero se han agarrado de la ‘paisana’, diría yo”.

¿No es realmente ofensivo? Es decir, también hay estereotipos, ofensas a la comunidad LGTBI, aunque no todos lo perciban así.

Estoy de acuerdo, y ya se dio el veredicto, se ha evaluado y ha salido a la luz (el racismo). Y el Perú tiene que evolucionar, el mundo tiene que evolucionar, y hacer un humor donde no se trate de caricaturizar a nadie en exceso.❖