Kunno actuará en una nueva serie de Netflix junto a Greeicy

Como sabemos, Kunno ha ido expandiendo en estos meses sus horizontes artístiscos, por lo que ha logrado posicionarse como uno de los influencers mexicanos con presencia en pasarelas de modelaje y en la industria musical. Ahora el tiktoker incursionará en el mundo cinematográfico, pues formará parte de Ritmo salvaje, una serie de Netflix.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo por que estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, mencionó en su Instagram. “Cuándo supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero si pude y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que tú también puedes!”, agregó.

Instagram Kuno

El oriundo de Monterrey describió esta etapa de su vida como un sueño más cumplido. Ritmo Salvaje contará con la actuación de Greeicy Rendón, reconocida actriz y cantante que ha brillado en la pantalla con Chica Vampiro, La prepago y La Pola. Esta serie formará parte de la conocida plataforma de streaming a partir del próximo 2 de marzo.

El tiktoker contó que sintió miedo a ser rechazado, pues el papel implicaba bailar y cantar a la vez; sin embargo, él fue apoyado y querido por parte de sus compañeros del elenco. “Tenía miedo de que dijeran: ´Y ahora esté loco que?´, sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”, continuó.

A pesar de que Kunno es uno de los personajes mexicanos con más haters en sus redes sociales, su publicación se llenó de mensajes positivos y felicitaciones por parte de sus fans, quienes también dijeron que están ansiosos por ver el rol que tendrá en la serie.