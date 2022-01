Karen Dejo celebra que su hija haya sido vacunada contra la COVID-19: “¡Por fin!”

Karen Dejo ha mostrado estar más aliviada respecto a la COVID-19, pues su menor hija ya se encuentra inmunizada contra el virus. Tras la aparición de la variante ómicron, que ha aumentado el número de contagios en el mundo, las personas no vacunadas se vuelven los blancos fáciles de la enfermedad. Es por ello que la exintegrante de Esto es guerra celebró que luego de una larga espera, su hija Mía haya sido vacunada.

A través de sus redes sociales, Karen compartió una fotografía minutos después de que su hija recibiera el fármaco. Asimismo, demostró su felicidad con el mensaje que acompañó a la imagen.

“Por fin mi niña ya está vacunada”, escribió la modelo.

“Te amo mucho”, acotó la ex chica reality.

Hija de Karen Dejo se vacunó contra la COVID-19. Foto: Karen Dejo/ Instagram

Karen Dejo asegura que fue la primera opción para conducir Mujeres al mando

Hace unos días, el nombre de Karen Dejo volvió a sonar fuerte en los medios de espectáculos tras revelar que ella fue la primera opción para ser conductora de Mujeres al mando y no Melissa Paredes.

“Analicé bien las cosas y dije que no. Es la tercera vez que me llaman, me dijeron que estaban buscando una nueva conductora (…). Solo puedo decir que a mí me llamaron para ser la conductora en la semana del 10 al 14 de enero”, sostuvo la modelo.

Karen desmiente a Thais Casalino

La exintegrante de Esto es guerra se mostró indignada luego de que Thais Casalino, conductora oficial de Mujeres al mando, dijera que Karen no fue convocada al programa como conductora, sino como una invitada.

“Quiero dirigirme a Thais Casalino, que quizá no tiene una comunicación efectiva con su equipo de producción. El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al mando, que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14 de enero”, reafirmó tajantemente en su cuenta de Instagram.