Juliana Oxenford logró vencer la COVID-19: “Por fin, ya salí”

¡Se recuperó! Juliana Oxenford reveló que pudo superar el coronavirus, luego de haber pasado por momentos complicados al haber contraído la enfermedad. Por ello, mediante sus redes sociales, alegró a todos sus seguidores al contarles que se encuentra libre de este temible virus.

En una publicación de Instagram, la periodista detalló cómo fueron los síntomas que presentó tras contagiarse de la COVID-19.

“La prueba te arroja resultado positivo, al día siguiente síntomas muy leves, crees que estás de salida y viene la ola y te revuelca. Fiebre altísima, dolor muscular y hasta vómitos. Por fin, ya salí. Ahora sí, que empiecen las vacaciones. Cuídense mucho, nos vemos pronto”, se lee en su post.

Publicación de Juliana Oxenford Foto: Instagram

Juliana Oxenford revela que su hija también contrajo COVID-19

Hace unos días, luego de anunciar que había contraído el coronavirus, Juliana Oxenford contó que su hija también se contagió de la enfermedad.

“María empezó con fiebre dos días; por suerte, el día de hoy no ha tenido fiebre. A punto de panadol, porque es niña y tiene un sistema inmunológico súper fuerte. En el caso de Mateo, no sabemos y nunca sabremos si se contagió o no, pero parece indicar que sí se contagió por la cercanía que tiene conmigo”, sostuvo la conductora de ATV.

Juliana Oxenford cuenta que su esposo no se contagió del coronavirus

En el caso de su esposo, Juliana Oxenford resaltó que no ha salido positivo al virus. Por ello, en su familia procuran seguir los protocolos de bioseguridad y se mantienen cumpliendo cuarentena.

“Mi esposo, increíblemente, no se contagió, así que acá estamos en casa cumpliendo con lo que mandan los protocolos, tratando de comer bien”, puntualizó la periodista.