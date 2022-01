Jossmery Toledo se refiere a Paula Manzanal como un “tema cerrado”

La amistad entre Jossmery Toledo y Paula Manzanal llegó a su fin, luego de que, meses atrás, Paula dijera que Jossmery no era una chica “fina” y que nunca será una “chica Tulum”. En el último video subido a YouTube en el canal de Chiquiwilo, se presentó Jossmery Toledo e hizo declaraciones con respecto a su examiga.

“Ese tema ya quedó cerrado. En un momento, nos veremos las dos y hablaremos sobre eso. De repente, ella no lo quiso decir así. No sé qué habrá pasado en su cabeza. Tal vez no ordenó sus ideas”, indicó durante la entrevista. Asimismo, Jossmery aclaró que no quiere tener problemas con nadie y que si la encuentra la saludaría.

Por otro lado, se especulaba un acercamiento entre la expolicía y Fabio Agostini, y cuando se le preguntó sobre el tema ella respondió: “Yo no estuve con Fabio, es la verdad”. De esta manera, negó cualquier tipo de relación entre ambos.

Asimismo, aconsejó a las seguidoras del canal añadiendo que cada una debe pagar lo suyo. “Con los que he estado, siempre ha sido todo a medias. Yo siento que, si un hombre te pone todo, te limita a hacer tus cosas”, finalizó.