Fátima Segovia se aleja de JB en ATV, hasta nuevo aviso, por salud: “Debo guardar reposo”

Fátima Segovia preocupó a todos sus fans al no aparecer en la última edición de JB en ATV. A través de sus redes sociales, la afamada ‘Chuecona’ explicó que se alejará del programa de Jorge Benavides por motivos de salud.

La actriz cómica detalló que se someterá a una operación a la pierna en las próximas semanas y, por ello, se alejará por un tiempo de las pantallas.

Asimismo, pidió que no especulen sobre el tema, debido a que su ausencia en el programa no se debe a ningún tipo de roce laboral.

“Les cuento rapidito que, de hoy (sábado) en adelante, no voy a estar en el programa, pero no por nada malo. Hay muchas especulaciones, se trata de un tema de salud porque no me siento al cien por ciento. Es por un problema de mi pierna, me voy a aislar por un tiempo, alrededor de unos cuantos meses”, aseguró Fátima Segovia en su Instagram.

“Por ese motivo, ya no me verán en la televisión hasta nuevo aviso. Voy a someterme a una operación en febrero y me estoy preparando para eso”, agregó.

Fátima Segovia en Instagram.

¿Qué le pasó a Fátima Segovia?

Luego de contar que se someterá a un intervención quirúrgica, Fátima Segovia explicó qué es lo que ocurrió con su pierna.

“ Tengo una pequeña infección bacteriana en la pantorrilla, que se agrandó, por eso, a veces, en mis fotos y videos ven que tengo una parte roja. No baja la infección desde antes de Navidad. Como no sabía, me metía a la piscina, hay muchas cosas que, de ahora en adelante, debo evitar, como los tacos”, detalló.

“Sí o sí debo guardar reposo. Voy a seguir haciendo mis cosas cotidianas, pero con mucho cuidado. Por eso, me alejo de la televisión. Ya prontito, en unos meses, nos veremos”, finalizó.

Jorge Benavides le desea pronta recuperación a Fátima Segovia

“Para las personas que se están preguntando qué ha sido de Fátima Segovia, la popular ‘Chuecona’, en estos momentos está con descanso por salud. Así que, desde aquí un saludo para nuestra compañera, Fátima Segovia, que te mejores y que todo te vaya bien”, expresó Jorge Benavides en el programa.