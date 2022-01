Brenda Zambrano dice que Anuel AA la desbloqueó tras romper con Karol G: “Pero ya no soy su fan”

Brenda Zambrano, una de las influencers y celebridades mexicanas más seguidas en Instagram con 5,3 millones de seguidores, contó su historia con el cantante de reggaetón y música urbana Anuel AA, quien la bloqueó de redes sociales.

“Ya me desbloqueó Anuel, pero no lo sigo. Él me bloqueó. Bye. Perdió una fan, aunque no le importe. Yo era una muy buena fan”, afirmó la exintegrante del reality show de MTV Acapulco Shore.

Brenda Zambrano: Empecé a seguir Anuel AA desde que estaba en la cárcel

La modelo de 28 años, quien es pareja del peruano Guty Carrera, contó que comenzó a seguir al intérprete de “Soldado y profeta” y “Culpables” desde 2016, durante su periodo de confinamiento en una prisión federal en Puerto Rico por posesión ilegal de armas de fuego.

“Empecé a escuchar sus canciones. Me gustaban mucho. Después cuando él salió de la cárcel empezó en Twitter y ponía frases muy buenas. Ahí me siguió y yo daba repost a sus frases porque me gustaban mucho. Posteriormente empezó a subir como la espuma su carrera”, explicó.

“Subió mucho en Instagram, pero ahí nunca me siguió, pero yo era fan y comentaba todas las fotos”, agregó Brenda Zambrano.

¿Por qué Anuel AA bloqueó a Brenda Zambrano?

En su relato, Brenda Zambrano contó que Anuel AA le envió boletos para un concierto que daría en El Paso, Texas. “Los boletos me los entregó su mánager Fabian”, indicó.

Sin embargo, precisó que, acabado el espectáculo, ella y sus amigos se fueron del lugar sin ver al cantante o tomarse fotos con él.

“Después de ese concierto, creo que se fue de viaje con Karol G y formalizaron su relación. Ella me seguía en Instagram, y yo les comentaba sus fotos, nunca con mala leche”, afirmó.

Sin embargo, fue después de hacer pública su relación cuando Brenda Zambrano notó que el cantante de reguetón la había bloqueado.

“De repente Karol G me dejó de seguir y Anuel me bloqueó. Ya no me aparecían sus historias y se me hizo super raro. Me metí al Instagram de mis gatos y sí me aparecía. Entonces, obviamente sí estaba bloqueada. Qué triste”, dijo.

“Ahora que ya no anda con Karol G me desbloqueó. Obviamente no lo sigo porque se me hizo muy mal pedo”, afirmó la participante del reality de Televisa Inseparables amor al límite.