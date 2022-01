Bárbara de Regil anuncia que dio positivo a COVID-19 junto a su familia: “Estoy muy triste”

Bárbara de Regil se suma a la lista de famosos que han contraído coronavirus. La protagonista de la exitosa serie Rosario Tijeras (2016) comunicó la noticia a través de sus historias en Instagram, red social en la cuenta con 8.1 millones de seguidores.

La actriz mexicana de 34 años contó que ella y su madre Gabriela Alfaro fueron las primeras en experimentar los síntomas, pero el contagio se extendió al resto de su familia.

“Mi mamá estaba en su casa, yo en la mía; ella se sentía medio mal, yo también. Me dije: ‘Siento que tenemos COVID’, entonces se vino para acá, se hizo la prueba (de antígenos), salió positiva; yo me la hice y salí positiva”, dijo.

Bárbara de Regil al enterarse de que tenía COVID-19: “No lo podía crear”

En su relato, Bárbara de Regil explicó que, inicialmente, su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar Alexa, de 16 años, habían dado negativo al test, pero al someterse a una prueba PCR el resultado cambió a positivo.

Al haber contraído todos coronavirus comenzaron a convivir entre ellos, y ya no en aislamiento individual.

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo COVID-19. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, manifestó la actriz de Loca por el trabajo (2018) y Rebelión de los Godinez (2020).

Bárbara de Regil: “Estoy con el corazón roto”

La artista tampoco oculto su decepción al tener que cancelar una presentación presencial en Mexicali, Baja California.