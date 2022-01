Hermana de Patricio Parodi revela que Majo lleva un embarazo riesgoso

Las gemelas María José y María Fernanda continúan emocionadas por la llegada del nuevo integrante a la familia Parodi. Por eso, contestaron algunas preguntas que los usuarios en redes sociales estaban ansiosos por hacer. A través de su canal en YouTube, las hermanas de ‘Pato’ contaron que la noticia fue inesperada para todos.

“Al principio, no lo asimilaba. Yo estaba en el gimnasio y, como nunca, le empecé a hablar de todo. Majo me preguntó si me podía decir algo y yo estaba en lo mío. Jamás se me pasó por la cabeza”, señaló Mafer. “No lo asimilé. No lo entendía y, de la nada, comencé a llorar”, agregó tomando la noticia muy nerviosa.

“Le recomendé a Majo que vaya a cursos de mamá primeriza para que le enseñen a cargar al bebé, a dar de lactar. Siento que Majo es muy nerviosa”, dijo Mafer.

PUEDE VER: Flavia Laos y Patricio Parodi se reencuentran en el gender reveal de hermana del chico reality

Por otro lado, Majo declaró que no importaba si era varón o mujer y que aún no se sabe con certeza el sexo del bebé. Sin embargo, toda su familia siempre la mentalizó con tener un varón. “Me da lo mismo, aunque el nombre del varoncito ya lo tenía pensado. La próxima semana tengo la ‘eco’ y me van a confirmar que sea mujercita. Cuando vi el polvito rosado, quedé en shock y lloré”, mencionó.

PUEDE VER: La hermana menor de Patricio Parodi será mamá y realizó una fiesta de gender reveal

Además, reflexionó y dijo que 21 años no es una edad que considere apta para casarse. “No soy estable económicamente ni tengo un trabajo fijo. Me acabo de graduar en mayo y estaba con mi master más adelante” agregó Majo. Además, detalló que cuando era más pequeña, sí pensó en tener hijos a los 20 años.