Falleció Ismael Contreras, reconocido actor y dramaturgo peruano

El teatro peruano está de luto. El 23 de enero falleció el actor y dramaturgo Ismael Contreras. El reconocido artista tuvo más de 50 años de trayectoria, particularmente realizando obras teatrales para niños. Se recuerda también su participación en novelas. La última fue Los Vílchez, de América Televisión, y películas como El evangelio de la carne, de Eduardo Mendoza.

El velorio se realizará en la iglesia Virgen de Fátima, ubicada en la avenida Malecón, de la reserva 915, Miraflores. Se celebrará el lunes 24 de enero desde las 2.00 p. m.

¿Quién fue Ismael Contreras?

El artista fue reconocido principalmente por su trabajo como actor, dramaturgo y director. Egresó del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático en 1970. En 1985 recibió un galardón otorgado por la Municipalidad de Lima, así como una mención en el Premio Internacional Andrés Bello.

Fue fundador del Grupo Abeja, conjunto teatral que se creó en 1971. En él escribió y dirigió múltiples montajes teatrales. También fue parte de la asociación cultural Palosanto, teatro y comunicación. Esta celebró su aniversario número 50 en actividad artística.

Entre los largometrajes en los cuales participó destacan Maruja en el infierno (1983), Y si te vi, no me acuerdo (2001), Ojos que no ven (2003), El evangelio de la carne (2013), Yawar Wanka (2014), La cara del diablo (2014), y El hueco (2015).

El fallecimiento de Ismael Contreras

La asociación Palosanto comunicó en sus redes sociales el fallecimiento del actor. Realizaron una publicación de despedida y explicaron como motivo de muerte un paro respiratorio producto de esclerosis lateral amiotrófica.

“Sus fuerzas lo iban abandonando, la fatiga lo invadía al menor esfuerzo, pero él seguía constante disfrutando de la familia, escribiendo y organizando sus proyectos”, se lee en el comunicado.

“Ismael, tu vida ha sido una gran obra, Dejas una fecunda producción en beneficio de nuestros niños y la sociedad. Agradecemos y honramos tu vida. Hoy el telón se cerró, Te enviamos un aplauso eterno al cielo”.

La cuenta de Instagram de Teatro La Plaza también compartió la noticia. Compartieron una imagen de Ismael en blanco y negro, tomada durante su tiempo en Mucho ruido por nada, obra de Shakespeare que se montó en múltiples ocasiones en Lima, Perú.

“Despedimos con mucho amor al gran Ismael Contreras. Maestro, gestor, director, dramaturgo, compositor, actor y hermosa persona”, reza la publicación. “Nuestro agradecimiento por su trabajo entregado al teatro peruano, y su especial dedicación al teatro para las infancias. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, expresaron.

Ismael Contreras fue un actor importante en el mundo del teatro peruano. Foto: captura de Instagram