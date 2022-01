Estrella Torres firme con Kevin Salas: “Queremos seguir juntos muchos años”

¡Más enamorada que nunca! Estrella Torres viene con muchos proyectos en su carrera musical para este 2022 y también está atravesando por uno de los momentos más lindos de su vida sentimental. A pesar de que en algún momento consideró alejarse de su pareja Kevin Salas, esta vez la cantante reafirma su romance y hasta dice que es “el amor de su vida”.

“Todo fue un malentendido, pero nosotros siempre hemos estado juntos. (...) Hubo un problemita, pero felizmente todo se solucionó muy rápido”, expresó para El Popular.

Asimismo, se le consultó si podría decir que Kevin Salas es el amor de su vida y la intérprete sorprendió con su respuesta.

“Claro que sí, los dos estamos muy enamorados y queremos seguir juntos muchos años” , dijo para dicho medio.

Estrella Torres y Kevin Salas son pareja. Foto: Instagram

Estrella Torres no descarta formar una familia con Kevin Salas

De ese modo, la cantante no descartó tener un futuro al lado de Kevin Salas, pero aclaró que están llevando su relación paso a paso. “Podría ser, pero vamos paso a paso, sí me gustaría en un futuro, recién tengo 24 años”, aseguró.

Sin embargo, dejó en claro que no comparte la idea de la convivencia, pues aseguró que desea casarse: “Soy chapada a la antigua, de mi casa salgo casada”.

Estrella Torres desea participar en una telenovela o serie

Estrella Torres no solo brilla en el ambiente musical, sino también en la televisión. Por ello, la artista manifestó sus ganas de participar en alguna producción televisiva.

“Tengo cierta experiencia, además me he preparado. A ver si me llaman para una telenovela o serie. Me gusta competir, cantar y bailar, no le cierro las puertas al trabajo”, refirió.