Bryan Arámbulo es uno de los nuevos talentos de la cumbia peruana. A sus 24 años, el joven ha logrado realizar un tour musical en Europa visitando 9 ciudades. Asimismo, fue invitado al programa de Magaly TV, donde la conductora se denominó como su madrina televisiva y se mostró orgullosa de que sea su paisano, (ambos son originarios de Huacho), con lo cual ha dejado en el olvido el rechazo que pasó en Yo soy, cuyas audiciones no pudo pasar luego de interpretar a Annette Moreno.

El último sábado, el artista fue el invitado especial de la secuencia La escuelita en el programa JB en ATV, donde conversó sobre diferentes temas, pero fue una pregunta en especial la que causó intriga. El ‘niño Arturito’, interpretado por Jorge Benavides, le consultó si tenía una rivalidad con la ‘Faraona de la cumbia’, Marisol, debido a que la cumbiambera mostró su molestia al ver que Bryan cantaba sus más famosos temas.

Bryan Arámbulo fue parte de la Escuelita de JB en ATV. Foto: ATV/captura

“Yo tuve la oportunidad de cantarlos y que se hayan hecho virales conmigo, entonces no me siento culpable de que la gente elija. Público hay para todos y la música se ha hecho para compartirla y no para competir” , comentó.

Respeta la carrera de Marisol

Bryan Arámbulo dijo que siempre intentó mantenerse al margen cuando la prensa le preguntaba sobre este supuesto enfrentamiento que tiene con Marisol. Aun así, entiende el malestar de la cantante por hacer virales con su interpretación los temas de la ‘Faraona’.

Lejos de alimentar la polémica, dijo que admira la trayectoria de la intérprete. “Es una gran artista, tienen muy buenos temas, los cuales en su voz han sido un éxito”, agregó.

Bryan Arámbulo afirma no tener problemas con Marisol. Foto: captura de América TV/ El Popular

Bryan Arámbulo sufrió errores técnicos en su presentación en Mujeres al mando

El cantante huachano se presentó en el magazine de Latina para comentar sobre su gira por Europa y su nueva música, sin embargo, cuando iba a iniciar el show, la producción se confundió y colocó la pista de Néstor Villanueva.

“No me lo saboteen, por favor. Son cositas que pasan en vivo, señora que está en su casita”, dijo Melissa Paredes. Luego, los encargados del audio eligieron una grabación antigua del tema que escogió el invitado, en la cual se podía escuchar a un animador de shows en vivo que interrumpía su presentación. A pesar de todo, Bryan Arámbulo reaccionó como un profesional.