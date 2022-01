Brunella Horna arremete contra empresa responsable del derrame de petróleo: “Repsol nunca más”

Brunella Horna aprovechó el fin de semana para disfrutar de un día de playa en compañía de su pareja, el político Richard Acuña, y sus dos hijos. En el trayecto, la conductora televisiva se mantuvo activa en redes sociales y respondió una serie de preguntas en su cuenta de Instagram, las cuales estaban relacionadas con el desastre ambiental que ocasionó la empresa Repsol.

Como se sabe, el 15 de enero se hizo pública la noticia del derrame de 6.000 mil barriles de petróleo en Ventanilla mientras se llevaba a cabo una operación de descarga en la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol. Acto seguido, el combustible se dispersó a lo largo del litoral peruano, arrasando con la flora y fauna marina debido a su toxicidad. Hasta el momento, la empresa no ha tomado acciones pertinentes en esta catástrofe que dejará secuelas en la salud de los peruanos a largo plazo.

Foto: Andina.

Frente a esta terrible noticia, diferentes personajes públicos se han pronunciado al respecto para mostrar su rechazo a la empresa trasnacional. Una de ellas fue Brunella Horna.

“No, hemos comprado en Primax, hemos puesto gasolina en Primax, Repsol nunca más hasta que se solucione esto, ¿no es cierto, Rafa (hija de Richard Acuña)? Tú también dijiste ‘a Repsol no vamos’, así que hemos ido a Primax”, dijo Brunella Horna cuando un seguidor le preguntó dónde compra gasolina ahora.

Asimismo, reveló que pronto donará su cabello y todas sus extensiones de cabello natural para aportar un granito de arena en la recuperación de las playas afectadas, ya que más de 1 739 000 m² de mar peruano se vio afectado por sustancias tóxicas.

“Acabo de llegar de viaje y justo mañana voy a ir a donar mis extensiones, que son totalmente cabello natural y también me voy a ir a cortar el cabello para igualmente donarlo. Mañana ya lo tengo programado , acabo de llegar, así que mañana sí o sí”, comentó.

Brunella Horna aconseja a Tilsa Lozano

Durante el programa + Espectáculos, Brunella Horna comentó el incidente que pasó Tilsa Lozano luego de que una seguidora la grabara sin su consentimiento, por lo que la empresaria aprovechó el espacio televisivo para aconsejarle tener más cuidado, ya que se trata de una personalidad pública.

“Lo que pasa es que cuando uno está en la televisión, como tienes cosas buenas, buenos contratos o gente que te quiere, también te expones a eso que dejas la privacidad a un lado. Entonces no te puedes quejar porque es la decisión que tú tomaste”, precisó.

Brunella Horna recordó su polémica separación con Renzo Costa

La popular influencer y ex chica reality fue consultada en sus redes sociales sobre su otrora relación con el empresario luego de haber grabado un divertido TikTok con Valeria Piazza bailando la canción “Olvídate de mí”, inspirada en el mensaje que dirigió hace años a Renzo Costa en vivo durante el extinto programa Bienvenida la tarde.

Publicación de Brunella Horna Foto: Instagram

“Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”, expresó.