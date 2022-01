Bella Hadid habla sobre cómo superó su alcoholismo: “Ya no siento la necesidad de tomar”

Bella Hadid habló de sus problemas con el alcohol en una reveladora entrevista con InStyle, publicada el 22 de enero. La top model de 25 años se mostró sincera al hablar sobre cómo su adicción a la bebida afectó su salud mental.

En esa línea, la hermana de Gigi Hadid dijo sentirse feliz de encontrarse sobria y libre de sustancias.

PUEDES VER: Bella Hadid recordó las actividades caritativas que hizo en vísperas de Navidad para niños desfavorecidos

Bella Hadid: “He bebido lo que me corresponde”

Con esa frase, la modelo abordó el tema sobre sus problemas con el alcohol y explicó que se obligaba a sí misma a mantenerse alejada de fiestas y salidas donde se pudieran recaer en la bebida.

“Me encantaba el alcohol y llegué al punto en que incluso empecé a, ya sabes, cancelar noches de fiesta porque sentía que no sería capaz de controlarme”, afirmó.

PUEDES VER: Bella Hadid habla sobre su salud mental con emotiva publicación en Instagram

¿Cómo superó Bella Hadid su adicción al alcohol?

Bella Hadid relató que fueron las imágenes de los escáneres cerebrales que se realizó los que hicieron que fuera “mucho más difícil levantar el vaso” y que sea posible reducir el consumo de bebidas alcohólicas, al ver cómo su cerebro había sido afectado.

“No siento la necesidad [de beber alcohol] porque sé cómo me afectará a las 3 de la mañana cuando me despierto con una ansiedad horrible pensando en eso que dije hace cinco años cuando me gradué de la escuela secundaria”, señaló.

En esa línea, también manifestó que eliminó el consumo de otras sustancias. “Ya no tomo pastillas para dormir. Cuando volaba tanto, esa era la única forma en que podía evitar el desfase horario”, agregó.