Yola Polastri sobre Roger del Águila en Habacilar: No tiene energía de conductor principal

En los últimos días surgieron diversas especulaciones sobre los posibles presentadores de Habacilar, ya que el recordado conductor Raúl Romero acabó con las esperanzas de los seguidores al mencionar que no volverá a la televisión. Ante el regreso del programa, Yola Polastri mencionó que le gustaría ver al vocalista de los Los Nosequien y Nosecuantos y descartó como opción a Roger del Águila.

Como se sabe, el famoso programa de América TV es recordado por la presencia de Raúl Romero, Roger del Águila y las modelos. Hasta el momento, se confirmó el regreso de Thalía Estabridis y Tracy Freud y la participación de algunos integrantes de Esto es guerra.

La famosa Yola Polastri no dudó en referirse al regreso de Habacilar. “Espero que se esfuercen mucho para regresar con el pie derecho. Pero me hubiera gustado que esté Raúl Romero con su banda en vivo, eso sería un programa”, mencionó a El Popular. Luego, añadió: “Roger es secundario, no tiene energía de principal. Yaco cocina y no quiere hacer más. A Erick no lo ubico en ese programa. La cosa que uno nuevo no hay y podemos decir como ‘dobletean’ en América televisión”.

Roger del Águila: de actor a médium sanador

A través de las redes sociales, Roger del Águila muestra que se dedica a la sanación espiritual. “Una sanación es un equilibrio del cuerpo, mente y energía, una purificación de pensamientos e incluso una operación en el cuerpo etérico según sea el caso. Los espero, prepárense para un nuevo comienzo. Requisitos: querer cambiar y mucha humildad”, escribió en un post”, escribió en una de sus publicaciones en Instagram.

¿A qué se dedicó el conductor después de Habacilar?

Luego de su participación en Habacilar en el año 2003, trabajó en numerosas producciones como Talk show (2006), El buen Pedro (2012), Quizás mañana (2013), Japy ending (2014), Poseídas (2015), Hasta que la suegra nos separe (2016) y el programa Dos sapos y una reina (2012).